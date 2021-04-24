中國大力發展航天技術，爭取外太空話語權。中國航天局正式將首輛火星車命名「祝融號」，另外中國將與俄羅斯共同興建國際月球科研站。

「2021中國航天日」今日在在江蘇南京舉行開幕啟動儀式，中國首輛火星車名稱揭曉，經全球徵名、專家評審、網絡投票等遴選，最終「祝融號」脫穎而出。祝融在中國傳統文化中被尊為最早的火神，象徵着中祖先用火照耀大地，帶來光明。首輛火星車命名為「祝融」，寓意點燃中國星際探測的火種，指引人類對浩瀚星空、宇宙未知的接續探索和自我超越。

《人民日報》報道，國家航天局透露，4月23日，中國國家航天局和俄羅斯國家航天集團公司聯合主辦的國際月球科研站宣介會在南京辦事處舉行。國家航天局副局長吳艷華俄羅斯國家航天集團公司第一副總經理烏里奇奇致辭並代表中俄雙方發佈《中國國家航天局和俄羅斯國家航天集團公司關於合作建設國際月球科研站的聯合聲明》（以下簡稱《聲明》）。

吳艷華表示，中國，俄羅斯將與其他國際夥伴一起，共同建設國際月球科研站。中國國家航天局與俄羅斯國家航天集團公司秉持「共商，共建，共享」原則，推動國際月球科研站廣泛合作，共同推動人類航天科技發展和經濟社會進步。《宣言》中明確，國際月球科研站將面向所有潛在的國家，國際組織和國際夥伴開放。

《人民日報》

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