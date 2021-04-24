日本政府計劃將福島核廢水排入大海，引發國際環保組織以及鄰近國家的強烈不滿。遼寧大連一名「90後」插畫師，竟把日本江戶時代（1603年－1867年）畫家葛飾北齋描繪的《神奈川衝浪裏》浮世繪，進行「二次創作」改為《神奈氚衝浪裏》「輻世繪」，以諷刺日本當局排放核廢水的計劃。

資料顯示，日本畫家葛飾北齋（1760年-1849年）原作浮世繪《神奈川衝浪裏》，描繪的是英勇的船工為了生存與大自然驚險而激烈的搏鬥，表達人們乘風破浪、勇往直前的大無畏精神。而在《神奈氚衝浪裏》，富士山變成核反應堆的煙囪，漁船上是身穿防護服的工作人員往大海裏傾倒核廢水，以及90度鞠躬的政客，原本的白浪滔滔，化身成變異的海洋生物、人類畸形的手指，在海浪中苦苦掙扎。

進行「二次創作」的插畫師@一個熱愛學習的男孤孩表示，他從小在大連海邊長大，當聽到日本把核廢水排到海洋就特別生氣，「以後甚至無法靠近海，不希望這件事情發生。」

這幅「二次創作」的畫作，《人民日報》等內地官媒亦有報道。內地網民則說：「很快就會成為現實」、「不行，看不了這種圖，內心反上來一股惡心」。

日本政府早前表示，會過濾核廢水中大部份的輻射雜質，留下無法處理的「氚」，經稀釋後再排出大海。

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