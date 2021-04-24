台灣一名7歲黃姓男童周三（21日）在台中一柔道館練習柔道時，被師兄及教練連續「撻」逾20次後昏迷。男童送院證實後腦死，可能變成植物人。台灣警方以涉嫌過失傷害罪，移送偵辦涉事柔道教練。台灣《蘋果新聞網》報道，黃父指兒子正與死神搏鬥，就是等教練的一句道歉，惟何姓教練至今仍未出面交代。

據了解，何姓教練現年67歲，曾擔任過台中地檢署法警，但在1983年間因故離職，擁有柔道6段的實力，目前是台中市柔道委員會的委員，在該柔道館義務教學生已有5、6年。

黃父昨接受台灣《蘋果》訪問時表示，兒子送抵醫院時已經腦死，緊急開刀是為了跟老天爺搶命， 心疼兒子插喉躺在加護病房，辛苦的與死神搏鬥，希望能等到教練一句真心的道歉。黃父轉述，醫院檢查出兒子腦部出血，手術後目前出現腦死狀況，就算救活也可能成為植物人。

在偶像劇《麻辣鮮師》飾演「萬老師」台灣藝人郭昱晴事發在facebook發文，痛批「過失傷害？我認為這已經和蓄意殺人沒差別了，更何況受害的只是一個才七歲，無助的孩子」。

郭昱晴指男童倒地求救，教練仍冷血指摘是孩子說謊，繼續殘忍的把一個年幼只到班學習不到兩星期的孩子當沙包重摔，心疼表示「這才過失傷害？一條小小生命啊！這叫孩子的家屬情何以堪？」

台中市柔道委員會主任委員李成顯說，涉事柔道館是該委員會向市政府借用場地，但對是否柔道委員會聘請何姓教練去教課，李成顯則說：「是他自己願意去的，沒有甚麼錢啦！」

李成顯說，何姓教練原本在台中市中正公園柔道館當教練，後來該處改建為國民中心，才到現在的柔道館教學生，平時教學認真，看到學生不摔，會一直叫他起來摔，但也不會特別嚴厲，「又沒有收費，如果很暴力，學生就不會來了！」

至於為何會發生意外，李成顯說，他不在現場，不了解原因。但他接觸基層柔道數十年，從未發生學員被摔到顱內出血，「我也覺得很奇怪！」

台灣律師林瓊嘉表示，黃姓男童去學柔道，現場負責人何姓教練理應負起安全監督的責任，如今黃童重傷被判定腦死，若能證明是因為訓練造成，何姓教練涉及《刑法》過失重傷害罪，可處3年以下徒刑，若黃童不幸死亡，則為5年以下徒刑的過失致死罪，並應負起民事賠償責任。

至於與黃童對摔的男童，林瓊嘉說，男童是在教練指揮下進行訓練，加上未滿14歲，並無刑責，但在民事責任方面，男童若被判定有逾越教練的指示，就可能有過失，父母可能要負起民事賠償責任。

另外，教練是柔道委員會的委員，代表柔道委員會推廣柔道運動，不論是否收費，柔道委員會均應負起指揮監督的責任，如今發生意外恐也難辭其咎，同樣面臨民事賠償責任。

台灣《蘋果新聞網》

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