中國持續增強軍力，海軍3艘不同類型的主戰艦艇，包括094A型核子彈道導彈潛艦「長征18號艇」、排水量逾萬噸的055型導彈驅逐艦「大連艦」，以及解放軍首艘兩棲攻擊艦「海南艦」，昨日趁解放軍海軍建軍72周年紀念日，在海南三亞一處軍港交接入列。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平特別出席交接入列儀式，登上艦艇視察。其中，「海南艦」入列，被指令解放軍真正具備登陸和島礁作戰能力，因而受到外界關注。

內地官媒今日報道，指該3艘主戰艦艇在軍港內一字排開，按海軍最高禮儀懸掛滿旗，來自海軍部隊和艦艇科研生產單位的代表合共2,400人，在碼頭整齊列隊歡迎。

交接入列儀式在下午3時30分許開始，由中央軍委副主席張又俠主持，另一中央軍委副主席許其亮則宣佈艦艇入列和艦艇名、舷號。而習近平將八一軍旗、命名證書分別授予長征18號艇、大連艦、海南艦的艦長（艇長）與政治委員。

交接入列儀式結束後，習近平登上新入列艦艇，檢閱艦艇儀仗隊，察看有關武器裝備，與官兵交流，並在航泊日誌上鄭重簽名。

央視報道，這次交接入列的3艘主戰艦艇分別命名為：長征18號艇、舷號421，大連艦、舷號105，海南艦、舷號31。其中，海南艦是解放軍首艘075型的兩棲攻擊艦，排水量達4萬噸，具強大機動作戰能力，是現代海戰特別是登陸和島礁作戰中的「利器」。

至於大連艦則是解放軍新式055型導彈驅逐艦，排水量達萬噸，被大陸軍事迷稱為「大驅」，同型的「大驅」已有舷號101的南昌艦、102的拉蕯艦服役。

據悉，包括海軍官微「人民海軍」、央視、新華社、《人民日報》及《解放軍報》等媒體，近日密集發佈宣傳片，展現海軍軍力，其中最受矚目的就是「雙航母」遼寧艦和山東艦。

《解放軍報》昨日則報道，解放軍海軍遠海防衞作戰裝備力量體系加速發展，兩棲攻擊裝備力量體系加快完善，不斷為遠海綜合作戰增添勝算。而島礁守備部隊和遠航艦艇保障條件顯著改善，隨着艦艇航迹不斷向深藍延伸，廣大海軍官兵堅決聽黨指揮、加快轉型發展、隨時準備打仗。

新華社 / 央視／《解放軍報》

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