內地非政府公益組織「長沙富能」3名成員程淵、劉永澤及吳葛健雄，2019年被控「顛覆國家政權罪」，至今仍被關押在湖南省國家安全廳看守所，當局拒絕讓家人聘請的律師跟他們會見。吳葛健雄的父親吳有水近日發表聲明，指程淵、劉永澤及吳葛健雄至今已失去自由逾1年9個月，批評當局遲遲未對三人作出審判，「那就是因為沒有任何可以勉強糊弄得過去的證據」，並直呼「我好心痛，我的兒子！」

吳有水表示，去年7月22日得知兒子失蹤後，便預料三人難以見天日，「畢竟，在中國的『法制』社會裏，我已經從業律師20餘年了。知道在中國的每一位公民，只要被有關部門抓捕，都鮮有善終。偶有被判無罪的，從概率上講，也只有萬分之一、二。但在判無罪之前，或多或少會在看守所裏，呆上那麼些時間，也或許，是一輩子。」

他續稱，當得知三人涉嫌的罪名是「顛覆國家政權罪」時，便堅信他們是被冤枉，因為起初他與長沙市國家安全局人員接觸，對方聲稱三人犯案「證據確鑿」，然而偵查期限卻一拖再拖，甚至將其辯護律師全部解除委託，「很顯然，就是這個案件中，有太多見不得人的事情了！或者，就是根本就沒有甚麼證據，能證明他們犯了那些辦案人員所指控的罪行。只要讓任何一個可以自主辯護的律師參與此案的辯護，這些見不得人的東西，都有可能隨時被揭露出來！」

吳有水又質疑長沙市人民檢察院的說法，指其已將案件交由長沙市中級人民法院審理，而法院正在等待國家安全部門的決定才能宣判，「我也認為是長沙市檢察院的人在為自己推脫：畢竟，程淵、吳葛健雄、劉大志他們三個人，也並沒有做出甚麼驚天動地的事情，何以會讓堂堂的中共中央政法委來主導呢？他們三人所做的事，我是一清二楚的：無非就是找些殘障小青年，有時是愛滋病病毒攜帶者，鼓勵他們自力更生，聽聽他們自力更生有甚麼障礙……那些瑣屑的小事，平常連普通老百姓都不屑以關注，何以會驚動有無數國家大事要事要處理的中共中央政法委？」

他最後強調：「我只信，之所以對他們三人的審判遲遲難得作出，那就是因為沒有任何可以勉強糊弄得過去的證據！但既然是被國安部門抓來的，不判又是萬萬不行的！冤，也要冤到底！所以，程淵，就如他的名字那樣——成冤了！我好心痛，我的兒子！」

「長沙富能」是一個長期關注殘疾人士權利的非政府組織，曾推動多宗關於乙型肝炎及愛滋病歧視和計劃生育政策的訴訟，其中被稱為「長沙公益仨」的3名成員程淵、吳葛健雄和劉永澤，於去年被湖南省長沙市的國安人員以「涉嫌顛覆國家政權罪」刑事拘留並起訴，羈押一個多月後被當局批准逮捕，惟3人自被捕後一直未能與家屬委託的律師見面，家屬亦無法從官派律師口中得知案件是否已經開庭審理。

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