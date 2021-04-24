台鐵再發生工地違規施工造成的事故，繼太魯閣號4月2日事故奪去49人性命後，今日（24日）又有太魯閣號發生不明碰撞事件。405次太魯閣號今早8時45分行經宜蘭武塔站時發生碰撞事件，造成北迴線列車延誤。據查，事發現場有月台加高工程施工廠商工人違規入場施工，工人跨越軌道時遭太魯閣號撞到，緊急送院，所幸人已清醒且無大礙。台鐵表示，將罰廠商30萬元新台幣（約8.3萬港元）。總統府今天表示，行政院長蘇貞昌已指示交通部應從速、從嚴進行調查與處罰，交通部積極檢視兩百多項相關工程。

台灣《蘋果新聞網》今午取得讀者提供的事發影片，見廠商工人進入鐵道後旋即遭太魯閣號撞到，工人跌倒翻滾，幸未遭列車輾過，畫面怵目驚心。

台鐵表示，405次太魯閣號8時45分通過武塔站時，因月台加高工程施工，工人跨越月台，列車緊急煞車，工人遭撞後已送院，現場停車後遲13分開車。

據查，受傷工人應為武塔站月台加高工程廠商虹暘營造的王姓員工，該員工由月台東正線往西方向跨越鐵軌不慎跌倒，遭列車擦撞，胸部疼痛、頭部有4厘米撕裂傷、左肩疑似骨折，現場處置後送往羅東博愛醫院救治，並無生命危險。

台鐵表示，經查宜蘭工務段派員辦理保修作業尚未完成，廠商未獲通知即進場作業，已依約要求對廠商採取重罰，並研議解約，徹底預防類此情況發生。

有台鐵工務人員私下無奈表示，往往只有一個廠商投標這類工程，現在台鐵上下都神經繃緊，廠商卻不受控，偷偷進場施工，「我們都很怕，他們卻不怕，真的很無奈，對這種廠商應該要重罰和解約，寧可工程慢被罵都沒關係，必須以工安為重」。

在台鐵亟待改革聲浪之中接掌交通部長的王國材，上任未滿一周，台鐵又再因工地廠商發生事故，他今日急電下周二（27日）將上任的台鐵局新局長杜微，下令檢討工地管理，除要求工務段加強監督，也要求嚴懲違規廠商。王國材表示，已要求台鐵局204項鄰軌工程全部停工，並辦理工區安全講習，俟工安觀念正確，再行復工。

即將接任台鐵局長的杜微表示，台鐵除未來將強化監督責任和檢討程序外，對偷偷進場的違規廠商，將鐵腕重罰，除了研議解約，重大違規者也將列入黑名單，影響日後招標。

台灣《蘋果新聞網》/ 中央社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）