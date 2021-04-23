獲譽為「敢言企業家」的河北民企大午農牧集團創辦人孫大午及其妻劉會茹等人，去年11月因涉嫌觸犯尋釁滋事等罪名，當局近日已向被羈押逾五個月的孫及六名高層發出逮捕通知書，孫一人就被控八罪，但未有涉黑指控。大午集團法務總監楊斌指出，目前迹象表明「偵查機關在加快辦案節奏」。

楊斌前日在微博上載了多份逮捕通知書，披露了當局已向被羈押逾五個月的孫大午及六名高層發出逮捕通知書，其中孫被控非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪、非法採礦罪、聚眾衝擊國家機關罪、非法佔用農用地罪、強迫交易罪、破壞生產經營罪、妨害公務罪，合共八項罪名。通知書同時顯示，孫現被羈押高碑店看守所。

網民︰在非洲這也是笑話

楊斌在帖文寫道：「沒有涉黑，也沒有傳說中的境外敵對勢力。當然，這只是批捕的罪名。種種迹象表明，偵查機關在加快辦案節奏。」這則帖文目前已消失不見。

另一篇帖文提到，自己4月20日到樓下的速遞站，打算將本案相關的申訴資料寄至保定市徐水區公安局，但職員指這段時間寄到公檢法的材料都會被中國郵政退回。楊指「這可以說是我整個法律生涯中聞所未聞的遭遇」，並感嘆「言論已經收縮得越來越緊了，這才幾年的時間？整個社會就已至此……雪崩了，沒有一片雪花是無辜的，每一個人都在為自己的沉默買單。」

孫大午被捕引起不少迴響，網民悲憤地留言，「放棄權力的不是我們，或者說我們連選擇放棄的權利都沒有。官字兩張口，怎麼說都是他有理，你違反法律法規」，「不經司法程式，政府有甚麼權利去接管人家的公司？即使在非洲，這也是個笑話。」

孫大午現齡67歲，1985年以1,000隻雞和50頭豬起家，創立大午集團，曾獲譽為中國企業家的良心。他曾發表「悼念李慎之（已故中國自由派代表人物）」等文章，被控嚴重損害國家機關形象而遭整治，引起廣泛議論。2003年，孫曾被控向3,000多戶農民發放貸款人民幣逾1.8億元（約2.15億港元），而遭非法集資罪名收押。

去年10月，孫大午再於微博發表多項內容，其中轉發一篇名為《大午集團提倡——比起讚美，管理者更需要批評！》的文章。同年11月，孫及29名管理層被當局指涉及尋釁滋事和破壞生產經營等罪名而被帶走，其中25人至今仍被羈押，包括孫和其妻、兒子和兒媳。在孫出事後，當地政府已派了29個工作組接管他的企業。據悉，孫再度被抓，緣於公司與河北保定國營農場發生公開衝突。

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