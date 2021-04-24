近日外交部「繙譯女神」張璐升職，已經履新外交部繙譯司副司長。張璐是胡錦濤、溫家寶的首席繙譯，曾經因流利繙譯溫家寶引用《離騷》中的句子而在網上備受追捧。

外交部網站「繙譯司」欄目近日更新資料，顯示44歲的張璐已經履新繙譯司副司長。 繙譯司的主要職責是負責國家重要外事活動、外交文件和文書的英、法、西、葡文繙譯工作；統籌協調各語種繙譯人員的專業培訓和業務指導工作。

據新華網報道，張璐出生於1977年，是土生土長的濟南姑娘，是外交學院國際法系1996級學生，曾在倫敦一所大學學習外交學專業，並獲得碩士學位。

2000年，23歲的張璐從外交學院國際法系畢業，進入外交部工作。後來，曾任外交部繙譯室英文處副處長、外交部繙譯司西葡語處處長。

2010年3月14日，33歲的張璐首次亮相總理記者會，正式進入人們的視野。2011年，張璐因在兩會記者會上流利繙譯溫家寶總理引用的古詩詞，走紅網絡，好評如潮。

張璐曾多次在總理記者會上擔綱繙譯，也是重要對外場合的首席繙譯之一。外交部繙譯室的一位工作人員向媒體介紹，想進入外交部當一名高級繙譯，必須經歷「嚴格篩選、瘋狂練習、周密準備」三重考驗。

外交部挑選繙譯人員要經過嚴格的初試和復試：初試一般通過公務員考試排名，或是去專業院校進行筆試。其中成績排在最前面的10至15名，才有可能進入繙譯司參加下一階段的「觀察培訓」。「觀察培訓」實質上就是淘汰式培訓，最終只有不到4%的人被錄用。

據央廣網2015年刊文報道，成為一名出色的繙譯，需要經歷「魔鬼式訓練」，張璐在給學生做講座時自己就說過，自己常常加班到凌晨兩點，每天還是聽BBC、CNN做筆記，還要看《參考消息》和《環球時報》等。

張璐曾經連續10年擔任國務院總理記者會繙譯員，官方傳媒曾刊登文章介紹她如何為胡錦濤、溫家寶繙譯。張璐受訪時稱，為領導人當翻譯，首先要有較高的政治敏感，要保持對原文的忠實，做到如實繙譯。

談到《離騷》的經歷，張璐就坦言其實古詩詞繙譯並不是她的強項，「哪怕能再多給我一秒鐘時間，我都能繙譯得更加準確。」

以下是張璐繙譯《離騷》部份句子：

1. 和則兩立 斗則俱傷

譯文：A peaceful and harmonious biliateral relationship between these two countries will make both winners while a confrontational one will make both losers.

2. 行百里者半九十。

譯文：Half of the people who have embarked on a one-hundred-mile journey may fall by the wayside. （直譯：在百里的旅途中，有一半人會在途中放棄）。

3. 華山再高，頂有過路。

譯文：No matter how high the mountain is, one can always ascend to it’s top.

綜合報道

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