近日外交部「繙譯女神」張璐升職,已經履新外交部繙譯司副司長。張璐是胡錦濤、溫家寶的首席繙譯,曾經因流利繙譯溫家寶引用《離騷》中的句子而在網上備受追捧。

外交部網站「繙譯司」欄目近日更新資料,顯示44歲的張璐已經履新繙譯司副司長。 繙譯司的主要職責是負責國家重要外事活動、外交文件和文書的英、法、西、葡文繙譯工作;統籌協調各語種繙譯人員的專業培訓和業務指導工作。

據新華網報道,張璐出生於1977年,是土生土長的濟南姑娘,是外交學院國際法系1996級學生,曾在倫敦一所大學學習外交學專業,並獲得碩士學位。

2000年,23歲的張璐從外交學院國際法系畢業,進入外交部工作。後來,曾任外交部繙譯室英文處副處長、外交部繙譯司西葡語處處長。

2010年3月14日,33歲的張璐首次亮相總理記者會,正式進入人們的視野。2011年,張璐因在兩會記者會上流利繙譯溫家寶總理引用的古詩詞,走紅網絡,好評如潮。

張璐曾多次在總理記者會上擔綱繙譯,也是重要對外場合的首席繙譯之一。外交部繙譯室的一位工作人員向媒體介紹,想進入外交部當一名高級繙譯,必須經歷「嚴格篩選、瘋狂練習、周密準備」三重考驗。

外交部挑選繙譯人員要經過嚴格的初試和復試:初試一般通過公務員考試排名,或是去專業院校進行筆試。其中成績排在最前面的10至15名,才有可能進入繙譯司參加下一階段的「觀察培訓」。「觀察培訓」實質上就是淘汰式培訓,最終只有不到4%的人被錄用。

據央廣網2015年刊文報道,成為一名出色的繙譯,需要經歷「魔鬼式訓練」,張璐在給學生做講座時自己就說過,自己常常加班到凌晨兩點,每天還是聽BBC、CNN做筆記,還要看《參考消息》和《環球時報》等。

張璐曾經連續10年擔任國務院總理記者會繙譯員,官方傳媒曾刊登文章介紹她如何為胡錦濤、溫家寶繙譯。張璐受訪時稱,為領導人當翻譯,首先要有較高的政治敏感,要保持對原文的忠實,做到如實繙譯。

談到《離騷》的經歷,張璐就坦言其實古詩詞繙譯並不是她的強項,「哪怕能再多給我一秒鐘時間,我都能繙譯得更加準確。」

以下是張璐繙譯《離騷》部份句子:

1. 和則兩立 斗則俱傷

譯文:A peaceful and harmonious biliateral relationship between these two countries will make both winners while a confrontational one will make both losers.

2. 行百里者半九十。

譯文:Half of the people who have embarked on a one-hundred-mile journey may fall by the wayside. (直譯:在百里的旅途中,有一半人會在途中放棄)。

3. 華山再高,頂有過路。

譯文:No matter how high the mountain is, one can always ascend to it’s top.

