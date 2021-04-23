觀塘海濱音樂噴泉周四（22日）正式啟用，惟劣評如潮，半億預算造價更加令人譁然，不少網民紛紛向內地淘寶問價，廠家報價都只是數十萬元，最平一間更只8萬元人民幣（下同，約9.6萬港元），就有交易。不過當中充滿不少疑問，《蘋果》記者按照觀塘海濱音樂噴泉的資料，再向淘寶廠商問價，對方回覆指製作噴泉費用連運輸及安裝只需約65萬元（約77萬港元），較香港平一大截。香港工程承辦商陳先生向《蘋果》表示，觀察到工程預算中，部份細項不合理，懷疑工程報價有水份。資深土木工程師倪學仁則認為，觀塘海濱音樂噴泉了無新意，欠缺吸引力。

「期待已久」的觀塘海濱音樂噴泉22日啟用，實物與模擬照片相距甚遠，令人失望。有網民指出，淘寶廠家開價20萬元（約23.9萬港元）就可建造類似音樂噴泉，認為香港近5,000萬港元的造價太貴，但需要指出的是，觀塘的工程，除興建有動畫燈光和音響效果的音樂噴泉外，亦包括跳射噴泉與嬉水區，以及過濾機房和相關配套設施，工程總面積約3,740平方米。另有網民拿着噴水池照片向另一廠家問價，對方出價更平，聲稱只要9.6萬港元即可完工，但照片顯示的只是旱地噴泉，成本較低，不能夠代表整個音樂噴泉的造價。

《蘋果》記者向淘寶廠商提供觀塘音樂噴泉的面積、噴水時的影像，以及噴嘴的數量等資料，要求廠商盡量還原觀塘音樂噴泉的效果，對方報價類似效果設備要55萬元（約65.8萬港元），再加上10萬元（約12萬港元）運輸及安裝費用，2個工人用10天就可安裝成功，而且有不同款式可供選擇。該廠商更指由於要求水幕噴泉，否則可再便宜7至15萬元（約8.4至17.9萬港元）。

根據立法會2018年文件，當時預算工程造價是4,970萬港元，包括工地工程費320萬、建築工程190萬、屋宇裝備1,680萬、渠務工程350萬、外部工程1,840萬、駐工地人員薪酬50萬、應急費用450萬，以及顧問費80萬元。

《蘋果》就音樂噴泉的造價向民政事務總署查詢，獲覆工程預算開支是以整個項目計算，並無按照音樂噴泉這個單獨項目去估算費用。 至於工程實際開支，署方未有正面回應，只表示預計工程可於已獲批的撥款下完成。

資深土木工程師倪學仁向《蘋果》表示，水幕噴泉是要求噴嘴能噴出到好細條的水簾，令影像可以投射在由多串水簾形成的水平面上，這樣設計的噴泉會比較貴但不會太離譜，「太貴冇市場，不如裝個LCD（螢幕）搞掂啦。」他又建議可用熱力霧化水，再將影像投影在水蒸氣上，「幾千至幾萬元就可以有」，效果與水幕噴泉相似，而且更易控制。

倪學仁又指，觀塘海濱音樂噴泉了無新意，欠缺吸引力，噴泉表演時能容納的人數不多，附近配套亦不足，與昔日沙田新城巿廣場的音樂噴泉是「蚊髀同牛髀」，即使半島酒店外的噴泉都「肯定靚過佢」，相信音樂噴泉不會成為觀塘地標。

香港工程承辦商陳先生則向《蘋果》表示，由於沒有細節，難以評論工程造價是否合理，但他留意到噴泉選用的石料普通，「見佢嘅用料唔覺得值好貴的價錢」。陳先生又形容，項目預算中渠務工程費用要350萬元「好誇張」，他假設渠、喉材料「貴到離晒譜」，要花費100萬港元，另外250萬元是工人薪金，但現時工人日薪約為1,500元，250萬元足夠聘請10個工人連續工作5個半月，質疑當中水份很大，「有冇可能要咁多人去做……諗唔到渠務工程點用到350萬，究竟用咗去咩地方？」

陳先生又指出顧問費通常按比例收取，這次的工程費用近半億元，變相提高了顧問費，質疑地盤是否很複雜，令顧問需要做很多設計和測量，否則簡單的水喉、電力設計、走線，「80萬都幾好賺」。

《蘋果》記者

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