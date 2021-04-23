再有西方國家議會通過認定北京在新疆犯下「種族滅絕」的動議。英國下議院前天通過沒有約束力動議，指摘中方在新疆針對維吾爾穆斯林實施種族滅絕和反人道罪行，呼籲英國政府運用國際法制止。中國駐英大使館回應稱，有關動議罔顧事實與常識，蓄意抹黑攻擊中國，強調「任何國家、組織和個人都沒有資格和權力隨意認定別國犯有『滅絕種族罪』」。

有關動議由保守黨議員加尼（Nus Ghani）提出，在下議院經過三小時辯論後，無人反對下獲通過。動議文本稱，下議院相信包括維吾爾人等新疆少數民族，正在承受反人道和種族滅絕罪行，「促請政府以《防止及懲治滅絕種族罪公約》及國際法的所有相關工具，履行終止這種狀況的責任。」中方早前指摘英方基於謊言和虛假信息，以新疆人權問題為由對中國有關個人和實體實施單邊制裁，因此對英方九名人員和四個實體實施制裁作為反制，當中包括加尼在內的五名國會議員。

「拒站歷史錯誤一邊」

「只有大規模屠殺行為才是種族滅絕，這是一種誤解。」加尼在辯論時稱，理解有部份議員「不太情願使用種族滅絕的字眼」，但她認為構成種族滅絕的標準，即意圖「全部或部份摧毀」一個國族、民族、種族或宗教團體的行為，都被證實正在新疆進行。自由民主黨議員莫蘭（Layla Moran）說：「如果聯合國的獨立調查員獲准進入（新疆）並進行工作，最終證明我們錯了，那麽我會歡迎。但我寧願現在犯錯，也不願日後站在歷史的錯誤一邊。」

代表政府答辯的外交部主管亞洲事務國務大臣亞當斯（Nigel Adams）表示，把新疆侵犯人權問題定性為種族滅絕，要交由國際法庭決定，並強調倫敦已對相關中國官員實施制裁。不少保守黨議員要求首相約翰遜在新疆人權問題上對北京採取更強硬的立場，有議員更多次試圖通過法案，賦予最高法院決定別國是否犯下種族滅絕罪的權力，最終達至阻止英中簽署貿易協定，但這些舉措都被保守黨政府否決。約翰遜曾警告不要對中國採取「冷戰思維」，並認為與北京發展夥伴關係很重要。

華稱指控抹黑荒謬

美國國務卿蓬佩奧在今年1月離任前夕宣佈，國務院認定北京在新疆鎮壓少數民族穆斯林的行為構成「種族滅絕和反人類罪」，繼任人布林肯其後宣佈拜登政府沿用這個認定，3月更與加拿大、英國和歐盟就維吾爾問題聯合對中國的幾名官員實施了制裁。此外，加拿大聯邦眾議院和荷蘭議會在2月都通過動議，形容中國新疆正在發生種族滅絕。中國駐英國使館發言人昨回應英國下議院的動議，強調聯合國的《防止及懲治滅絕種族罪公約》明確規定了滅絕種族罪的定義，有關認定需要經過權威、嚴格的法律程序，形容英國議會部份議員妄自斷言新疆存在「種族滅絕」是「荒謬至極的世紀謊言」。

美聯社/ 英國Sky News