深圳上月開始推行全民接種新冠肺炎疫苗，但其中一種主要的國藥集團北京生物疫苗供應不足，不少接種點都剩下科興疫苗供應，很多第一針接種了國藥的市民，都擔憂第二針是否可以接種科興疫苗。深圳衞健委確認兩款都是同一類型的滅活疫苗，可以「溝針」。

深圳衞健委副主任常巨平前日在記者會表示，對於疫苗接種是否可以「溝針」，他們建議兩針最好都使用同一類型、同一廠家的疫苗，但如果遇到特殊情況，例如是疫苗供應不足，或市民去了外地出差，找不到相同廠家的疫苗打第二針，可以用相同類型，不同廠家的疫苗，完成第二針接種。常指，例如是第一針打國藥集團北京生物疫苗，第二針打北京科興是沒問題的，因為兩者都是同一類型的滅活疫苗，如果市民不想「溝針」，可以繼續等待國藥供貨。資料顯示，截至周三（21日），深圳的新冠肺炎疫苗累計接種約471萬劑，累計接種391.5萬人。

台確診機師曾訪清真寺

另外，台灣當局在接獲澳洲通知一名華航印尼籍機師確診後，開始進行調查檢驗，昨日新增兩名接觸者確診個案，都是印尼籍。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該名在澳洲確診的機師，與昨日新增的兩宗個案，於上周五（16日）曾到過台北的清真寺。台北清真寺基金會則表示，農曆新年後，因台灣的疫情已明顯好轉，故取消要求訪客提供聯絡方法。陳時中研判三人當日於室外傳染的機會很低，在室內活動則主要調查坐在確診者周遭的人。

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