因被指公開國家主席習近平女兒習明澤和姐夫鄧家貴個人資料，而遭判刑14年的惡俗維基案「主犯」牛騰宇昨二審宣判，律師、家屬都被禁止旁聽，牛母也要從內部人士口中才得知二審結果維持原判。牛母對本報表示，一早已做好維持原判的心理準備。但她強調，只要自己一息尚存，絕對會維權到底。

母：一息尚存維權到底

案件的二審昨早於茂名市茂南區法院宣判，但是牛母之前沒有收到通知，牛騰宇代理律師之一、北京人權律師包龍軍及其妻王宇前日則在廣西被天津國保帶走。牛母在昨午4時許，才確認法庭二審維持原判。

牛母在二審開庭前對本報表示，已做好兒子的案件維持原判的心理準備。她指，去年尚且相信中國會依法治國，會有公平審訊，但牛騰宇等人被慘無人道的手段嚴刑逼供。一審重判後，當局又威脅打壓家長及律師，不准接受外媒訪問和要配合維穩，「我便判定了二審會維持原判」。牛母亦向外媒表示，只要她一息尚存，絕對會維權到底，「他們互相之間就不認識，也不營利，就怎麼算『惡勢力集團』呢？」

據自由亞洲電台報道，前年5月，境外網站「紅岸基金會」和「支納維基」先後公開習明澤及鄧家貴的個人資料，當年8月廣東茂名警方卻逮捕內地境內的「惡俗維基」成員，當中包括牛騰宇，他們稱在被羈押期間遭嚴刑逼供。去年12月，有24人被判刑，其中牛騰宇因尋釁滋事罪、侵犯公民個人信息罪及非法經營罪罪成，被判刑14年。

《蘋果》記者/自由亞洲電台