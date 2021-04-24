4月20日晚上，廣州人權律師陳科雲遭多名神秘人毆打致身體多處受傷。中國人權律師團律師今日發表聲明，要求廣州天河公安立即捉拿施襲者，不可故意拖延，徹查幕後主使。

聲明指出，自2013年以來，陳科雲律師為楊霆劍、劉遠東、王愛忠、孫濤、「赤壁五君子」之一袁兵、謝文飛、王黙等大量人權案件辯護。2017年，湖南桃江四中肺結核傳染事件曝光，陳科雲律師發起組建律師團，為染病學生維權，因此而遭湖南、廣東兩省當局聯手尋釁，被非法注銷律師執業證書。

聲明又指，今年以來，廣州公安的國保警員多次約談陳科雲律師，被陳科雲拒絕後，國保警員更無理要求陳科雲搬離天河區。此後，陳科雲私家車又被不明身份者貼字恐嚇；上月25日，私家車玻璃更被不明身份者砸壞。

聲明提出，用公開騷擾、脅迫、恐嚇、強行破門而入，或者安放竊聽、竊錄設備，跟蹤、毆打，以及威脅房東解除租房合同等等非法和流氓手段對付人權律師、維權人士和訪民是各地國保警員的慣技，一直被各級國保部門作為內部「合法」的「維穩」手段而默認、縱容和鼓勵。

2019年郭飛雄先生出獄後，廣州國保曾阻止他在廣州自己的私宅居住，今年3月初「非新聞」創辦人盧昱宇同樣被廣州國保驅離廣州。陳科雲律師軟硬兼施驅離不果後，就發生毆打之事。聲明指，不能排除國保暗中指使的嫌疑。

中國人權律師團律師提出，和平、自由、合法居住的權利是公民基本的自然權利、憲法權利和民事權利，任何人不得假「維穩」之名侵害公民的居住權利，以恐嚇、毆打等非法手段侵害公民居住權的行為都只能適得其反！要求廣州天河公安立即抓捕凶手，不可故意拖延，徹查幕後主使。

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