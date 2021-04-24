廣東省副省長覃偉中，已兼任為深圳市委副書記、市政府黨組書記。據悉，能源系統出生的覃偉中，2019年出任廣東省副省長前，曾長時間在中國石化集團工作，而他這次再度「空降」到深圳市，與近日這一波「能源系」國企「70後」高管接棒「金融系」，紛赴地方擔任領導有關，料將配合中央着力發展實體經濟。

據深圳衞視新聞微信公號報道，第19屆中國國際人才交流大會深圳論壇暨大會，今早在深圳會展中心舉行。有份出席的廣東省副省長覃偉中，多了兩個銜頭，分別為深圳市委副書記與市政府黨組書記。

49歲的覃偉中，廣西玉林人，清華大學畢業，獲高分子材料與化工專業、電子與計算機技術專業雙學士學位，隨後又獲高分子材料專業碩士學位、博士學位。離開大學後，覃偉中任職中石化工程師，之後一直平步青雲，任職中石油天然氣集團公司副總經理、中石油工程股份有限公司董事長等。至2019年3月，覃偉中調任廣東省副省長。

有指，最近一輪地方領導人事命任，大多來自實體經濟的「70後」，其中又以能源系統出身佔大多數，主要背景為電力、石油和煤炭行業。除覃偉中外，還有中海油副總經理胡廣杰，江蘇省本月19日召開常務會議時，胡廣杰便出席了這場會議，坐在副省長齊家濱旁，證明他已履新江蘇省政府。兩日後，中國海洋石油董事會宣佈，胡廣杰因任職變化，辭任公司執行董事及總裁職務。至於胡廣的新職任，暫時未見公佈。

另外，2018年從國家電網調任廣西副主席的楊晉柏，便是當時最年輕副部級幹部。經過2年的歷練，楊晉柏2020年4月從廣西調任北京，擔任北京市副市長。

有指，中共十九屆五中全會提出「堅持把發展經濟着力點放在實體經濟上」，這批「國」字輩企業高管赴地方履新的重責大任，也是為借重這批幹部與地方發展高端製造業、佈局重點產業以及實施數位化轉型戰略的關聯。

澎湃新聞網

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