（新增內容）內地惡人有幾惡？遼寧瀋陽日前發生的一宗輕微交通事故，就讓人見識甚麼是「惡人先告狀」。當日，一名女子騎電單車送孩子上學，其間擦撞一輛突然在路中心打開車門的Benz，車上兩名男子不但怒罵女子，還狂摑兼毒打她致血流披面。有路人看不過眼，上前勸阻，兩名男子仍不肯停手，直到警察到場才罷手，卻涉嫌講大話指該女子「碰瓷」扮被撞傷，強索賠償。

事發於本月21日早晨，遇事女子騎電單車送孩子回校上學，行駛途中一輛Benz後座車門突然打開，女子雖已緊急剎車，但還是撞上Benz車門。

車上兩名男子全然不顧女子和孩子的傷勢，不斷破口大罵，更要求女子賠錢。女子剛開口爭辯兩句，兩名男子竟發惡狂摑女子，還毒打她致頭破血流，完全不顧旁邊哭得聲嘶力竭的孩子。

有途人看不過眼上前勸阻，可是兩名男子絲毫沒有停手的意思。網民指，當時一名大媽勸架，結果被兩名男子踢了兩腳，結果引發眾怒。途人及附近街坊紛紛將該輛Benz圍起來，不讓兩名男子離去，直至警察到場，在場人群才散去。

其中一名男子在派出所時企圖開脫，指當時他正開車正常行駛，發生擦撞後，該女子涉嫌「碰瓷」、扮被撞傷強屈賠償，及後因為推撞車上長者，他們才出手打她。

不過，有目擊者指證該男子講大話，其中一名目擊者表示：「哪有帶着孩子碰瓷的？我們就是附近上班的，看到他們兩個男人打一個女人，我們氣不過才報警。開Benz的太囂張過份了。」據悉，當局目前仍在調查細節，網民卻怒不可遏，紛紛留言指摘當着小孩前面暴打女人的這兩名男子「畜生不如」，應該受到嚴懲。

網民反應：

QZM：碰不碰瓷不是由你認定的。即便有理打人也是違法的！對打人者依法從重處罰！

諸新：嚴懲打人者，為富不仁還如此猖狂。

查察司：報警最多也是尋釁滋事，建議媒體可以查查這個人，比如偷稅漏稅，做假賬，洗黑錢，行賄接工程或者其他涉黑涉惡的可能性。

ttct6780：開車門導致車禍已負事故全責，還動手打人？！刑事案件，不可饒恕！！

人在路途_1019074445：千萬不要大事化小，小事化無，應該讓打人者受到嚴懲。

Zaker / 新浪微博

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