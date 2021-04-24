自美國拜登政府上台，聯合盟友對抗中國霸權入侵後，中國政府不斷釋出希望兩國保持合作關係，也不時警告美勿踩中國紅線。中國外交部長王毅周五晚（4/23）與美國智庫視訊會議上提出各個包括香港及台灣等議題，其中認為美方應尊重中國政府為落實好「一國兩制」所做的努力，又再度警告拜登政府不要打台灣牌，否則就是在「玩火」。

王毅表示，無論是去年頒佈香港國安法，還是今年修訂香港選舉辦法，都是為了完善「一國兩制」，確保「一國兩制」行穩致遠，實現香港長治久安。修訂香港選舉辦法，重在落實「愛國者治港」這一基本原則。這是鄧小平在香港回歸前就提出來的，是推進「一國兩制」的政治保障。愛國者治理也是世界通行的政治倫理和普遍實踐。隨着中國中央政府治港政策逐步落實到位，香港實現由亂及治的重大轉折，民主制度和法治環境更趨完善。美方應尊重中國政府為落實「一國兩制」所做的努力。

王毅又強調，「中國堅持走和平發展道路」，稱中國不謀求世界霸權，但要求平等，並批評美國「僅因實行民主的形式跟美方不一樣，就給中國扣上「威權」、「專制」的帽子」。

王毅還說，中國不希望和美國競爭，「處理中美關係的正確思路應該是，加強對話、深化合作、縮小分歧、避免對抗」。

在台灣問題上，王毅要求美國「停止干涉中國內政」，並警告拜登政府：「打『台灣牌』十分危險，是在『玩火』。希望美國恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。」

路透社上周一篇分析文章指出，美國聯合歐盟及英國、加拿大等盟友因新疆人權問題制裁中國後，中國非常緊張。分析認為，北京企圖以「胡蘿蔔+棒子」策略逐個擊破，瓦解支持美國的力量。

新華社／路透社

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