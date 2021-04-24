英國國會周三（21日）通過沒約束力動議，指摘中國在對新疆維吾爾人實施種族滅絕和違反人道罪。中國則再指控是反華勢力的彌天大謊。有居新疆十年的加拿大夫婦作證，指維吾爾族遭到迫害，新疆已變成沒有快樂，只有恐懼之地。

自由亞洲電台報道，加拿大人權博物館周四（22日）舉行維吾爾族種族滅絕座談會，曾在新疆居住十年的加拿大戴克夫婦（Gary and Andrea Dyck）以視像方式講述在新疆的見聞。

戴克夫婦表示，2008年起住在新疆烏魯木齊，稱2009年烏魯木齊七五事件發生時，他們真的以為是恐怖分子騷亂才有鎮壓行動。由於感到不安全，後來搬到吐魯番。夫婦能說流利普通話和維吾爾語，他們成立了一間社會企業，製造肥料售予當地農民，朋友多是普通的維吾爾人。

戴克先生說，2016年起，新疆的氣氛變得不一樣，2017年開始，各個街頭佈滿警員公安，到處都是「天眼」監控。他說：「我開車去上班的路上就設有好幾個安檢路障，到處都有監視鏡頭和臉部識別裝置。有次看到一個男子不小心絆到警員的腳，就被勒住脖子拖進警察局裏，大家都假裝沒看見，因為怕警員也盯上自己。」

新疆有好幾座所謂的「再教育營」，距離戴克夫婦家十分鐘車程就有一個「再教育營」，常常聽到哪家的人又被抓進營，弄得人心惶惶。

戴克太太說：「我兒子的同學很怕自己長到18歲，怕這樣就會被抓進再教育營。穆斯林婦女被迫在公開場所脫下頭巾丶露出頭髮，為令她們感到羞愧，更不願意出門。甚至早上6點我們住的社區警鈴會大響，吵醒所有人，隨後幾分鐘，警員就上門盤查屋內是否人人都在，他們會問：你們生活快樂吧？！」

戴克夫婦2018年回到加拿大，眼見近年有更多維吾爾人遭迫害，他們決定不再沉默，為他們發聲。

座談會還邀請了德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）說新疆維吾爾族遭遇的困境。鄭國恩表示，中國政府對新疆維吾爾人的策略，就是要「打破血統，打破根源」。他說：「第一就是讓父母子女分隔兩地，第二是強迫勞動，移轉他們到外省去工作，第三就是控制生育，婦女被迫植入節育環或進行絕育手術。當地學校，即使是幼兒園，都會裝設鐵絲網和監視器，想盡一切方法控制。」

鄭國恩是美國人權組織「共產主義受難者基金會」高級研究員，過去一直監察新疆人權問題及發表相關報告。去年6月，他在報告中指發現新疆出現大規模絕育計劃；上月發表的新報告，指新疆有政府支持的強迫勞動項目。

北京一直否認有侵犯維吾爾族人權，反駁西方國家的涉疆指控無事實根據。鄭國恩是被中國反制裁的其中一人，他同時遭新疆企業控告誹謗。

自由亞洲電台

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