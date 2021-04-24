「終於下雨了！」台灣久旱終逢甘露，今天下午3時許多處地方，包括台南及高雄開始下雨，但雨勢不大，其中南投縣溪頭地區的雨勢只持續約10分鐘。位於台南市的曾文水庫，僅錄得21.5毫米累積雨量。台灣水利署表示，由於降雨量不多，加上沒降在集水區，各地水庫進賬非常有限。由於下周三、周四還有一波降雨，加上近日開始午後出現雷雨變多，當局將持續監控水情變化。

台南、高雄、嘉義山區今天下午3時30分因為午後熱對流，終於下雨。其中，台南市山區局部地區下了1個多小時，讓久未聽見雨聲居民很高興，尤其務農人家更形容為「甘霖」。

而曾文水庫管理局曾文測站，截至下午5時錄得累計雨量達21毫米，但部份降雨範圍在水庫外，南區水資源局因而戲稱「雨降在碗公外」，坦言感到有點可惜。

至於南投縣溪頭地區今天下午3時許天空突然烏雲密布，沒多久下起大雨來，當地人開心得拿起手機拍攝，但這場雨僅下了約10分鐘。

高雄山區則以甲仙區時雨量最大，六龜、甲仙區達大雨等級，這是今年以來最大降雨量，市長陳其邁的心情亦很高漲，在Facebook貼文「進喔！進喔！」，並感謝老天賜雨，累積降雨量對水情有幫助。

另外，位於南投縣的日月潭因乾旱，潭底早前發現一塊清朝乾隆21年、距今275年的墓碑。沒想到近日又有民眾發現另一塊道光23年的墓碑，距今也有178年。當地居民表示，該墓碑清明節時就已浮出水面，墓碑外觀完好，未被敲打破損，推測至今都未撿骨，不排除地下仍有骨骸，但至今已過百年之久，也可能早已腐朽。

《自由時報》報道，當地居民指墓碑早在清明節時已浮出，因一般民眾無法徒步到達，所以當時未引起關注。

台灣《蘋果新聞網》/ 《自由時報》

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