中國外交部長王毅周五晚（4/23）與美國智庫舉行視像會議，除討論香港及台灣議題外，更聚焦中美關係，及提及中美對民主的標準。

王毅表示，美方以「競爭、合作、對抗」三分法來定義中美關係，沒有分清中美關係的主流和支流，缺乏努力的方向和目標。首先，中國無意與美國競爭，中國重視的是不斷超越自我，提升自我。其次，如果突出對抗，結局必定是雙輸。只有合作，才是應當堅持的正道，才符合兩國和世界的共同期盼。而合作應該雙向互惠，不能只是單方要價，只是強調本國優先。

王毅說，中美把合作搞起來，就能讓各種「不可能」成為「可能」，就能推動兩國關係朝着健康和穩定的方向發展。

王毅提出，中美關係正在進入新的十字路口，關鍵在於美國能否接受一個社會制度、歷史文化、發展階段不同的大國和平崛起，是否承認中國人民也有謀求發展、追求更美好生活的權利。

至於兩國對民主的標準，王毅表示，任何勢力都沒有資格否定其他國家選擇的道路，任何國家也不會按照別人的好惡來改造自己的制度。歸根到底，制度和道路是對還是錯，還是要由本國人民來判斷來決定。中國從不照搬外國模式，也不輸出意識形態，不要求別國複製中國的做法。而是主張各國都走符合自身國情和民眾需要的發展道路，彼此之間相互尊重，相互借鑒。

王毅認為，民主不是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道。如果地球上只有一種模式、一種文明，這個世界就會失去了生機，沒有了活力。

王毅表示，實踐已經證明，中國特色社會主義道路不僅使14億中國人民擺脫了貧困落後，也讓中華民族再次為人類進步事業作出了重大貢獻。中國實行的社會主義民主政治，是一種全過程、最廣泛的民主，體現人民意志，符合中國國情，得到人民擁護。僅僅因為實行民主的形式跟美方不一樣，就給中國扣上「威權」、「專制」的帽子，這本身就是不民主的表現。如果打著民主、人權旗號搞價值觀外交，干涉他國內政，人為製造分裂和對抗，只會引發動蕩甚至災難。

新華社

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