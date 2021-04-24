維權律師高智晟被失蹤逾3年，至今生死未卜。兩名家屬更疑因被株連相繼去世，當中包括近日被指因身份證被沒收而買不到抗癌藥、最終跳樓自盡的高智晟姐夫。而高智晟的姐姐亦於去年5月跳河自殺。

目前身處美國的耿和在1月1日元旦發Tweet寫道：「新年伊始，噩耗傳來，驚悉高智晟的山東姐姐因擔心弟弟牽連被逼迫，每天倍受煎熬擔驚受怕，夜不能眠以致憂鬱成疾，絕望中於2020年5月跳河自殺，生命的盡頭都沒能見上日夜牽掛的弟弟一面！」

耿和接受自由亞洲電台訪問時曾透露：「姐姐（姑奶）此前自殺兩次未遂，弟弟（高智晟）的遭遇使姐姐生前長期生活在白色恐怖中。我最後和姐姐通話是在2012年，我過年和姐姐通了兩次電話，家裏就暗示不要再打電話了，說你一打電話孩子就不讓回家。家裏都是這種受迫害的狀態，這種氣氛是很壓抑的。」

據報，高智晟2006年被捕當天，高智晟的姐姐中午回家時發現樓下站滿了人，這些人都赤膊、戴上太陽眼鏡。當高智晟姐姐拿出鑰匙開門時，旁邊幾個人突然猛撲向她，其中一人摀住了她的嘴，另外幾人同時用腳踹門。門被踢開後，幾個人撲向倚在睡房床上看書的高智晟。

高智晟隨後被押解返北京，被羈留在北京第二看守所。高智晟的姐姐也被捉到當地的公安局，東營市公安局局長還親自審問她：「你為甚麼要和你弟弟在一起？」姐姐回答：「你已經有答案，你知道他是我弟弟。」公安局長又問：「你的弟弟已經嚴重地威脅到國家的安全，為甚麼還是要和他在一起？」姐姐回答：「一個赤手空拳的個人能嚴重地威脅到國家的安全，只能證明你們的政權是紙糊的。」

2009年，高智晟的姐姐與大哥通電話商量要到北京尋找高智晟的下落，結果遭到警方軟禁和不斷威脅，最終於去年5月跳河自殺。

《蘋果》資料室

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