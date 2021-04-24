內地維權律師高智晟失蹤至今日（24日）已1,149天，生死未卜。2009年1月，妻子耿和與子女逃亡美國，一直爭取全家再次見面機會。除了高智晟生死未卜，連夫婦的家人都被逼迫。高妻耿和在今年1月1日元旦發Tweet指，收到高智晟的姐姐自殺的噩耗，近日，有消息指，耿和的姊夫亦因身份證被沒收，無法買抗癌藥，最終選擇輕生。兩名家屬先後疑「被株連」逼害而輕生，紛紛留言致哀。

「高智晟律師關注組」twitter發帖，寫道「耿和的姐夫，因高智晟原因被公安局沒收身份證，後身患癌症，需身份證買藥，公安局百般拖延，不堪痛苦，跳樓自殺」。

隨後，耿和亦回應帖文：「不僅沒收身份證，還需定期到派出所簽字（簽字的資料中有提～因我和孩子是通緝犯），曾責怪過高智晟：『都因你沒收家人身份證...』他聽了氣憤的要回北京抗議～討還家人證件。由於國寶阻攔沒有去的了北京。」

再有家屬疑因高智晟而無辜「被株連」去世，網民紛紛留言，「令人髮指」、「沒有語言可以表達」、「慘絕人寰」。

本月15日，耿和曾發Tweet表示，高智晟強制失蹤已逾1,100多日，有理由懷疑丈夫已死於中共的非法關押中，否則官方為何一直躲閃推諉，「不給家人明確在哪裏，不讓見，不讓回家……沒有電話」。她發出兩點聲明，指如高智晟真的已身亡，要求中共基於人道主義送還高智晟的骨灰。

56歲的高智晟，陝西榆林市佳縣人，1996年起長期為內地弱勢群體維權，代理多宗維權案件，曾獲中國司法部「中國十佳律師」稱號，被外界譽為「中國良心」、「維權運動先行者」等。

2004年至2005年間，高智晟曾發表3封公開信予時任中共總書記胡錦濤及時任總理溫家寶，揭露勞教所酷刑虐待法輪功學員。

2006年，高智晟於山東被捕，後遭控以煽動顛覆國家政權罪，判刑3年，緩刑5年。但高智晟在緩刑期間多次遭強制帶走和受到酷刑。

2009年2月，高智晟再次失蹤逾年，後在國際壓力下曾一度在2010年4月現身北京接受美聯社訪問。之後，高智晟再度失蹤，至2014年8月刑滿，但出獄後一直遭軟禁。

高智晟2016年出版秘密寫作書籍《2017年，起來中國》，記錄中共對他的綁架、囚禁、酷刑，預言中國共產黨敗亡，並就建設民主現代中國提出設想。

高智晟2017年8月再次被失蹤，生死不明。其妻耿和於2009年1月攜同兒女逃亡美國。

Twitter／《蘋果》資料室

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