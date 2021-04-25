中國海警在微信表示，2301艦艇編隊今日在釣魚島（日本稱尖閣諸島）巡航。日本共同社則引述海上保安廳總部指，早上約10時15分4艘中國海警局船相繼駛入釣魚島附近海域，其中1艘搭載類似機關炮的裝置，歷時約1個半小時後，是時隔12日後，再有中國公務船駛入釣魚島附近海域。

日本防衞大臣岸信夫22日批評中國「正在不顯眼的地方一步步侵略」，日方不能接受。中國外交部發言人趙立堅回應指岸信夫的言論是信口開河，誤導公眾，又引述國家主席習近平指中國永遠不稱霸。

白雲機場去年客運量稱冠 頭十大7個屬國內

受疫情影響，全球航運業界都受嚴重影響，不過內地的國內航線則大部份正常飛行，亦令國內多個機場的客運量躋身國際前列。據國際機場理事會（Airports Council International）的聲明，廣州白雲國際機場的2020年客運量排名從全球第11位升至首位，前年冠軍美國亞特蘭大國際機場則下滑至第2位。

另外，中國有7個機場客運量擠身前十。除了白雲機場外，還有排名第3的成都雙流國際機場，深圳寶安國際機場和北京首都國際機場分列5、6，昆明長水國際機場、上海虹橋國際機場及西安咸陽國際機場則分別排8至10位。

跌出榜單前十的機場有洛杉磯、杜拜、東京、芝加哥、倫敦和巴黎的機場。報道指出，2020年的疫情導致全球航空載客量總體大跌65%，歐洲和美國情兄最嚴重。

故宮五一假期門票開售 數分鐘15萬張售罄

五一假期將至，熱門景點北京故宮會提前10日開放預約門票，故宮客戶服務中心的工作人員表示，五一假期門票賣得很快，開售幾分鐘就賣光。據悉，故宮在五一假期期間，每日會只會容許3萬人入場。

但在4月23日有不少遊客好不容易在網站搶到票，付款系統中卻顯示「待支付已取消」，購票者致電查詢電話卻未有人接聽，故宮當日亦未有任何回復。直到翌日早上6時，大部份遊客才收到短信，顯示購票成功。

時速160公里内嵌式磁浮車 成都亮相

全球首個時速160公里的內嵌式磁浮交通系統，22日在2021成都國際工業博覽會亮相，系統具平穩和噪音低等特點，較其他軌道交通節省建設和運營成本30%以上。據稱，中國是全球磁浮交通商業運營線路最長和品種最全的國家，已先後建成上海浦東機場高速磁浮、長沙和北京中低速磁浮商業運營線。

綜合報道

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）