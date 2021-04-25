台灣今日舉行2021「海內外台灣國是會議ｘ台灣國家正常化、亞太和平永續化」會議，總統蔡英文以書面致辭，大會代為宣讀。蔡指出，政府一貫立場是「國土主權，寸步不讓；民主自由，堅守不退」，將持續善盡區域成員責任，跟各國共同捍衞民主自由，維護印太區域穩定和平。出席會議的副總統賴清德則強調，台灣是主權獨立的國家，與中國互不隸屬是不爭的事實，台灣前途只有2,300萬台灣人有權決定，任何人、政黨或國家都不能擅自改變，這是台灣不變的主張。

蔡英文又強調，台灣要發展就要改革，身為執政黨的民進黨已成立憲政改革小組，將諮詢各界意見，提出憲改版本。她提到，在維護台灣主權上，「台灣國家聯盟」或「世界台灣人大會」曾在日本成田市發表「成田宣言」，其中主張維持台灣民主自由及台灣海峽和平安定現狀，而這幾年政府一貫立場也是「國土主權，寸步不讓；民主自由，堅守不退」。

蔡續指，經過這幾年努力，加上亮眼的防疫表現，台灣的國際能見度不斷提升，實力、國力都受到國際社會肯定。此外，台跟美國、日本等理念相近國家，持續加深合作關係。就在這幾個月，《台灣關係法》立法屆滿42周年，美國拜登總統派團訪問台灣，就是台美友好合作的表現。從近來的美日聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，也突顯台灣在印太區域的角色。台灣將持續善盡區域成員的責任，跟各國共同捍衞民主自由，維護印太區域的穩定和平。

蔡表示，台灣能有今日的民主發展，是眾人同心一步步累積，期待繼續攜手前進，為台灣打造更美好的未來。

副總統賴清德則在會上致辭表示，大家有絕對不後悔的主張：第一是捍衞主權完整「寸土不讓」；第二是維護台灣民主自由人權生活方式「不容侵害」；第三是堅定對台灣人民的承諾，建設國家、發展經濟、造福台灣人民；第四是維持台灣人民對未來前途的選擇權；第五是承諾穩定兩岸和平發展；第六是有責任維護印太和平。

賴清德指，目前台灣或印太地區正進入關鍵時刻，大陸自習近平上任後，對內實施科技獨裁，對人民進行全面控制，迫害新疆維吾爾族，更全面破壞過去對香港一國兩制的承諾。對外在東海、南海擴充軍武，還利用經濟優勢推進「一帶一路」，企圖建立中國影響力，同時用戰狼外交引起國際側目。

賴清德指出，大陸對台灣採取比以往更強烈舉措，對台灣內部進行統戰分化，甚至有許多反動作為，並壓制台灣的國際空間，包括奪取邦交國、阻止台灣參加國際組織、打壓參與世界衞生組織。「大家要知道專制獨裁需要強大民族主義，民族主義更反過來加強共產主義的統治，這三項加在一起會越轉越快，力量會越來越大，台灣必須謹慎面對，國際上也非常關心」。他指，蔡英文以穩健態度面對兩岸變化，第一任就職時就宣佈承諾不變、善意不變，不會走回去對抗老路；第二任當選後又宣佈四大原則：和平、對等、民主、對話。

國防自主方面，勇鷹高教訓練機去年6月已試飛成功，「國艦國造」都已在製造中，一方面可增加自身國防力量，一方面也向美國採購國防武器，以確保台灣安全。外交政策上，防疫期間，大家都深深感受台灣防疫實力，這都是蔡所領導團隊、醫生護士站在第一線，以及台灣人民的團結。

另一方面，蔡英文非常重視經濟，行政院長蘇貞昌去年推動紓困政策補助企業運轉、薪水補貼穩定就業，同年台灣經濟增長3.11%，今年預估約4.6%，在全國人口數2千萬人以上國家，經濟增長最好的國家就是台灣。

賴清德表示，美國前總統特朗普非常支持台灣，拜登上台後相關政策並未改變。他提醒，習近平不放棄武力併吞台灣，認為這是中國民族復興大業重要的道路，要對台灣一國兩制，在這情形下台灣要自立自強，國際社會支持台灣，民眾要全力支持蔡英文領導，也要團結一心，自然可水到渠成。

台灣國家聯盟總召集人吳樹民致辭時表示，希望台灣人繼續打拼，讓台灣能成為正常化國家，今年會議主題是制憲及亞太和平，政府現在已成立憲改小組，希望能有自己憲法的國家，變成一個正常的國家。

台灣《自由時報》

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