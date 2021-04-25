大陸當局今年2底宣佈禁止台灣鳯梨（港稱菠蘿）進口後，包括日本及香港在內的國家及地區，都紛紛採購鳳梨，出口量隨之大增。台灣農委會主委陳吉仲今日表示，不到2個月已外銷1.5萬噸，其中日本佔7,000噸，更因台灣民眾力挺，鳳梨產地價比2年前更好，每公斤達20元新台幣（下同，約5.5港元）以上，他呼籲民眾繼續用新台幣挺台灣農產品。

陳吉仲今日在南投縣出席行銷活動時指出，全台鳳梨種植積約8,000公頃，生產41萬噸，去年外銷4.5萬噸，其中9成銷往大陸。不過，大陸拒收鳳梨後，在台灣民眾、僑界、工商界幫助之下，外銷成績非常好，他表示目前正是鳳梨的產期，希望台灣民眾可以繼續用新台幣挺台灣農產品。

台灣近日面臨乾旱，陳吉仲表示中央從去年就開始超前部署，除有部份地區因為水資源調度而停止供應灌溉水源外，當局已經啟動逾130場講習，教育並希望農民在遇到沒有雨水、乾旱時怎麼減少損失，整個天然災害現金救助已超過4億元（約1.1億港元）。

另外，今年的乾旱衝擊台灣中部，全台最大芋頭產地台中大甲的芋頭因缺水受創嚴重，商家於是轉到屏東縣高樹鄉採購，令到高樹芋頭價格飆漲，是10年來最好，農民笑得合不攏嘴。目前高樹芋頭產地價每台斤（600克）36元（約9.9港元），比往年增加約20元。

台灣《自由時報》／中時電子報

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