（內容：更新）中國國家主席習近平在海南三亞為解放軍三艘艦艇主持入列授旗儀式後，據多段網傳短片顯示，習今日已轉到廣西桂林全州調研考察，其間更坐上遊覽船欣賞漓江風光，但今次不見夫人彭麗媛隨行。官媒新華社今晚則發稿證實，習近平在廣西調研。

其中一段網傳短片顯示，習近平現身廣西全州街頭，與民眾交流並發表講話。有網民指，習近平早上曾到訪標榜當年紅軍長征突圍最關鍵一役的湘江戰役紀念館，「建黨100周年，然後湘江戰役來全州這邊緬懷革命先烈 」。另一段短片則顯示，習近平坐上了遊覽船暢遊漓江，還向岸上的民眾揮手。

不過，官媒截至今晚7時仍未發放有關習近平在廣西調研與考察的消息。

資料顯示，習近平上次赴廣西調研是在2017年，當時他對生態環境作出批示，強調付出生態代價的發展並無意義。而上月22日，習近平到福建考察調研，曾與夫人彭麗媛搭竹筏暢遊武夷山九曲溪，彭麗媛當時拿着相機，表情愉悅。有指，該次是彭麗媛疫情爆發後，罕有地公開與習近平一同露面。

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