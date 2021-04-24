中美關係持續緊張。中國外交部長王毅上周五（23日）出席一個視像會議時，警告美國打「台灣牌」是在「玩火」。他又指中美關係的關鍵在於美國是否接受中國「大國和平崛起」；又強調中國不會照搬外國模式，「民主不是可口可樂，全世界一個味道」。國家副主席王岐山昨日出席紀念中美乒乓外交50周年活動時，形容「以小球推動大球」是中美關係史上一段佳話。

「打台灣牌是玩火」

王毅與美國智庫進行會議時談及台港問題，他表示頒佈港區國安法及修訂香港選舉辦法，都是為完善一國兩制；呼籲美方尊重中國政府為落實一國兩制所作的努力。他又要求美國停止干涉中國內政，並警告拜登政府：「打『台灣牌』十分危險，是在『玩火』。」王指，美國僅因實行民主的形式跟美方不一樣，就給中國扣上「威權」、「專制」的帽子，強調「民主不是可口可樂」。對於王的言論，台灣總統府發言人張惇涵昨回應時表示，維護台海和平穩定是全球焦點，亦有賴區內所有國家。他呼籲北京在區內擔當負責任角色。陸委會則強調「台灣不是中華人民共和國一部份」。

此外，王岐山稱，乒乓外交開啟中美關係正常化的歷史性進程，50年後仍有重要借鑑意義。當年推動乒乓外交的美國前國務卿基辛格則致辭指，兩國人民之間的交往是美中關係的重要組成部份，期待美中達成諒解。

新華社/路透社