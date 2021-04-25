解放軍南海艦隊上周五（23日）有3艘最先進戰艦同時入列，被視為武統台灣重要工具。因撤銷維多利亞州簽訂的「一帶一路」協議與北京關係陷入低潮的澳洲，其國防部長登頓（Peter Dutton）今天（25日）警告，不能忽視因台灣而與中國爆衝突的風險，表明澳洲軍隊已做好準備，但強調政府仍應與區域鄰居保持良好關係。

登頓接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時，被問到因台灣問題而與中國衝突的可能性是否升高。他表示，中國一直將統一台灣列為長期目標，近期更越來越清晰展示這方面的野心，且在南海擴張軍事勢力，「很明顯有大量（軍事）活動，台灣和中國之間也存在敵意」。

他指，不能忽略台海問題帶來的衝突風險，澳洲國防軍雖打算維持「承平時期」，但強調「已做好應有且向來都有的高度準備」，可面對區域中針對澳洲或盟邦的任何威脅。

登頓補充，不樂見衝突發生，澳洲會繼續做區域的「好鄰居」，與盟國合作努力維持區域和平，「沒有人想看到兩岸或其他地方發生衝突」。

他表示，澳洲和「很多國家」，包括「重要貿易夥伴」的中國，保持良好關係，「但坦白說，我們和中共的理想確實有歧見」。

登頓又提到澳洲租給中國私企嵐橋集團99年的達爾文港，他聲稱外交部長佩恩（Marise Payne）正審查有關案例，如果不符合國家利益，不排除結束對華港口租賃。

被問及美軍即將自阿富汗撤軍。登頓承認，澳軍幾乎不可能重返當地。報道認為，澳洲軍方重心將會由阿富汗轉至台海可能發生的衝突。

澳洲國防軍司令坎貝爾（Angus Campbell）本月中旬曾警告，台海若發生戰爭將是「災難」，敦促中國和台灣領導人對話以解決分歧。

綜合報道

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