台灣一名7歲男童學柔道時被教練及其他學員過肩摔27次至重傷昏迷送院，瀕臨腦死亡，僅靠呼吸機維持生命。事發時的影片顯示，男童昏迷前，有身材較高大學員在教練指示下多次將他摔倒，男童其間哭喊求救，惟教練未有暫停訓練。男童父親指，兒子昏迷後，教練更要求家屬自行召喚救護車。台警方正以傷害致重傷罪調查涉事教練。

重傷的黃姓男童就讀小學一年級，事發前僅學柔道兩個星期，日前由親人帶往台中一個柔道場練習。據黃父透露，何姓教練先要求一名年紀稍大的學員與兒子對練，其子被摔20次，連聲哭喊「我的腳、我的腳」。據稱男童屬初學者，連用以避免受傷的「護身倒法」都未學成。教練在男童求救後未有理會，僅叫他「別裝了，快起來」，並再親自摔他七次。90分鐘內男童被過肩摔27次。

縱脫危險亦成植物人

黃父提供的影片中，男童被多次重摔在地後手掩傷處痛苦呼喊；後他更被摔至匍匐地上，教練只叉腰站着旁觀，較年長學員試圖攙扶也被教練阻止，教練又作食指向上手勢，示意男童起身，惟他不支痛苦跪倒。黃父指，兒子當時失去意識，上顎嘴唇朝上，臉色發白，癱軟在地，但教練未有救助，只要求在場的男童舅父自行召喚醫護，「（教練）還像拉死狗一樣把兒子拉走」，後來其他學童家長才協助致電召救護車，將其子送院。男童入院後雖緊急開刀做手術，但仍因顱內出血重度昏迷，瀕臨腦死。負責醫生直言，男童就算脫離危險亦會變成植物人。

未道歉 指男童自己撞傷

涉事何姓教練67歲，曾任司法警察，教柔道逾10年，在出事道館義務教學生亦有五年以上。台中市柔道委員會主委證實，何教練有柔道六段資格，亦是該會委員。中華民國柔道總會昨就事件發文，對男童重傷表示痛心， 嚴正譴責不適任者擔任柔道教練，「這位何姓教練，並未具有我們核發的教練證照，從影片看到的摔法，絕對不是我們教導幼兒柔道的方式」。不過，台中市柔道協會主委李成顯卻指，到學校教柔道才需教練證，何教練義務授課，「沒注意證照問題！」

事後涉事教練未公開回應，有柔道界人士透露，何教練事後很難過，表示會靜待司法調查，「該負責就會負責」，何亦强調事發時是「正常訓練」，只想鼓勵男童，未料出事。不過教練未有道歉，令黃父大感不滿。黃父又指，何姓教練初時解釋是他兒子自己撞傷，後來才認有份摔男童。

事件曝光後台灣社會震驚。法醫高大成指男童每次都被摔到頭部着地，形同霸凌。有網民也質疑，事件非意外：「這不是謀殺嗎？」眼科醫師黃宥嘉就呼籲台灣社會要正視對兒童不友善的問題。警方現已扣查現場閉路電視片段，兩度傳召涉事教練查問，昨以傷害致重傷罪將他拘押。有台律師指，該罪名可判處監禁3至10年。

台灣蘋果新聞網/《自由時報》