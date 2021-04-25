美國總統拜登本月14日派遣聯邦前參議員多德（Chris Dodd），以及兩名前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）、斯坦伯格（James Steinberg）旋風式訪問台灣44小時，與總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等政府高層會面。台灣傳媒今日（25日）報道更多會面時的細節，包括多德曾向政府高層官員索取聯絡方法。台灣的外交人員預料，由美國總統拜登遣團的「多德模式」，將「不會是最後一次」。

台灣《自由時報》報道指，多德等人在15日上午與蔡英文會面後，曾與台灣軍政高層就大陸軍事威脅與區域情況深入交換意見，報道引述不具名的外交高層指，多德此行主要針對較屬戰略層次議題討論，並廣泛聽取台灣的意見與做法。

報道又提到多德與台灣政府高層互動過程氣氛很好，在雙方閉門討論中，多德還罕見請台灣部份政府高層提供聯繫電話與聯絡方式。外交高層認為，這說明與拜登關係密切的多德，將可望繼續扮演台美極高層之間的聯繫窗口。

拜登派出多德訪台的同時，氣候特使克里亦赴上海訪問。台灣外交高層認為，拜登政府的平衡做法，就是希望台灣方面毋須因為美中交手過程而有所擔心，又形容台美溝通密切與良好，例如美中在阿拉斯加的外交高層對話，雙方在閉門時談了哪些議題，美國也有向台灣方面簡報。而多德雖不具官職，但他是由拜登本人直接指派，其份量恐比其他正式官員還具權威，而這樣的「多德模式」，也可望延續。

台灣《自由時報》

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