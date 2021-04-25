中國電訊設備製造商華為因受美歐裁制，傳出由5G轉戰電動車市場之際，華為內部一份有關創辦人任正非就如何管理幹部的郵件曝光。任正非表示，華為所有幹部都不要說假話、做假賬，公司要繼續聚焦關鍵崗位群體，「做厚」幹部梯隊。

華為心聲社區官網今日發佈一份題為《用幹部隊伍激活的確定性，應對環境與商業變化的不確定性——任總在幹部管理工作思路溝通會上的講話》的郵件，當中披露任正非今年3月30日表示，公司總的原則是用3至5年時間來加強作戰組織的整改、加強隊伍的整訓、加強幹部的選拔與調整。

任正非提及華為所有幹部都不要說假話、做假賬，要踏踏實實工作。凡是做假賬的幹部就下崗，如果將來一部份業務慢慢走上資本市場，做假賬可能就不是紀律問題，而是涉及法律問題。

任正非還表示，華為要繼續聚焦關鍵崗位群體，「做厚」幹部梯隊，保障幹部供應，解決研發與非研發流動、跨區域流動以及海外的垂直提拔幾個關鍵場景的幹部流動問題。

多維新聞網

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