（新增內容）中國被菲律賓指控以民兵船扮漁船集結有主權爭議的牛軛礁外，台灣亦常面對解放軍的民兵船滋擾和偵蒐情報。台軍針對此情況，換裝偵測距離達20公里的「雙目雷射望遠鏡」，提升防衞監偵能力。另外，搭配「多功能雷觀機」，供砲兵部隊進行精準彈着射擊。另外，台灣國防部指，今日解放軍一架運-8反潛機早上飛入台灣防空識別區（ADIZ）的西南空域。

根據台灣國防部送交立法院的解凍報告顯示，「雙目雷射望遠鏡」由陸軍司令部統籌建案，共計購買1,280具，每具單價為75.5萬元新台幣（下同，約20.9萬港元），全案金額約9.7億元（約2.7億港元），海軍預計可在今年度全數接裝完畢。

報告指出，目前陸軍與海軍所使用的現役「TS-71八倍雙目望遠鏡」是在1982年所購買，已超出使用壽限8年。因此，海軍配合陸軍共同購買「雙目雷射望遠鏡」，而陸軍並在今年委由軍備局401廠採購並組裝測試合格。

資料顯示，雙目雷射望遠鏡透過Class 1護眼型雷射進行測距，最遠可量測20公里外目標物。其內建數碼磁羅盤，可進行簡易角度量測功能，有助快速獲取目標距離與角度等資訊。

不過，陸軍所採購的1,280具的「雙目雷射望遠鏡」，其關鍵雷射模組被爆出疑似「偷用」韓國廠商技術一事，國防部澄清，軍備局生產製造中心第401廠以公開招標方式向國內廠商採購「雙目雷射望遠鏡」組件，得標廠商提供韓廠製造產品，並已依約檢附相關證明文件，均符合採購法驗收規範。

而搭配手持式熱像儀、方位儀組成「多功能雷觀機」後，能在煙霧及全暗等環境使用，為炮兵提供偵搜、定位定向及落彈點修正等用途。

另外，國防部網站公佈，解放軍一架運-8反潛機早上進入ADIZ西南空域，遭空軍派機應對、廣播驅離、防空導彈追監應對。根據國防部資料，2021年迄今累計共機進入台空域82天，共有273架次共機進入其ADIZ。

台灣《蘋果新聞網》

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