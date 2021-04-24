在陝西西安，國家一級籃球運動員李峙錦，早前酒駕被發現後撞倒樹木，棄車逃走，結果這名國家一級運動員狂奔2,000米便耗盡氣力，最終被警員查獲。李男事後承認酒駕，被罰款1,000元人民幣（約1,200港元），停牌6個月，並記12分，註銷實習期准駕資格。

公安機關23日公佈，當地交警蓮湖大隊民警在環西路開展酒駕截查工作，發現李男駕駛白色凌志房車急速倒車，警員遂上前制止，詎料李男為逃避檢查，加速將車倒至路邊，並在撞斷路邊綠化樹木後棄車逃走。警員當時懷疑李男為在逃人士，遂分三路攔截，李男試過藏於環城公園，又曾繞路，又在醫院附近與警員周旋，體能驚人，警員最終狂奔2,000米後，才將體格強壯的李男拘捕。 經查得悉李男與朋友吃飯時喝過啤酒，獨自駕車時遇上警員截查，恐懼下企圖逃走，經呼氣式酒精測試儀檢測，李男每100毫升血液內酒精含量為52.9毫克，確認屬酒駕。

李男事後承認酒駕事實，被罰款1,000元人民幣（約1,200港元），停牌6個月並記12分，註銷實習期准駕資格。面對處罰，他稱悔不當初，將深刻吸取教訓。

觀察者網

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