美國總統拜登與日本首相菅義偉早前在華府舉行美日領袖高峯會，並發表聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，是52年以來美日聯合聲明中首次提到台灣。有日本政府相關人士透露，日本內部已開始正式討論台海出現突發事態時，有關出動自衞隊的法律運用問題。

日本共同社報道，在美日領袖峯會中，台灣局勢是主要議題之一。多名日本政府相關人士表示，日本政府內部已就相當於安保法中有關「重要影響事態」、「危及存立事態」、「武力攻擊事態」等各種狀況，以及自衞隊的權限進行梳理，力圖加強必要的防衞能力。

不過相關人士也坦承，實際適用時須顧及到北京反應，謹慎判斷。相關人士指出，美日高峯會中，日方表達了將台灣突發事態，等同「重要影響事態」或「危及存立事態」的看法。

日本在2016年制訂安保法，鬆綁自衞隊「集體自衞權」的禁令，並擴大自衞隊權限，從平時到有事劃分為灰色地帶事態、重要影響事態、危及存立事態及武力攻擊事態等4個階段。不過，自衞隊若基於後3種事態出動時，必須經過國會承認。

日本共同社

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