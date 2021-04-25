美國電動車品牌Tesla（內地稱特斯拉）近日成為新聞主角，繼早前有女車主在車展上企車頂維權高喊「煞車失靈」，內地官媒亦加入「圍剿」。不過案情近日出現大逆轉，Tesla公佈事發前30分鐘的行車數據，證實女車主父親在撞車前正以每小時118.5公里行駛。而女車主因為大鬧車展會場而被行政拘留5日，至今日（25 ）獲釋，其丈夫透露要多陪伴妻子，又不滿Tesla單方面公佈數據。

在上海車展維權的張姓女車主因擾亂公共秩序被上海警方行政拘留5日，今日拘留期滿獲釋，她離開拘留所後來到丈夫李先生所在的酒店。李先生向內媒記者表示，他看見妻子非常憔悴，現在希望妻子好好休息。

在張女被行政拘留期間，Tesla向公眾公開張女父親駕駛涉事車輛，發生事故前一分鐘的數據，李先生認為Tesla「未經車主及家屬同意」就公佈行車數據的行為不妥，認為侵犯個人隱私權及消費者權益，已經向河南省監管局、省消費者協會投訴。

鄭州市鄭東新區市場監督管理局在上周三（21日），已經責成特斯拉汽車銷售服務（鄭州）有限公司，立即交出相關行車數據。特斯拉汽車銷售服務（鄭州）有限公司客戶經理葛偉華指，總部已於上周四（22日）下午6時，將相關行車數據發回鄭州福塔店，以交予該名張女，並稱如果聯絡不到她，會直接將數據交到鄭東新區市場監督管理局。

央視節目主持人白岩松指，維權者「踩」的不僅是Tesla一輛車，可能已踩到智能汽車發展的痛點。他又提出，智能汽車事故怎樣鑑定才靠譜、行車數據是否私隱等問題，若未能成功解決這些問題，整個行業將會「剎車不靈」。

央視／光明網

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