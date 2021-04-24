【慘絕人寰】

【本報訊】已失蹤三年八個月的內地維權律師高智晟，不僅本人長年遭當局非法關押和遭受酷刑虐待，家人亦遭株連。繼高智晟親姊於去年5月疑因憂鬱成疾跳河自盡後，前日「高智晟律師關注組」在Twitter發帖稱：「耿和的（親）姊夫，因高智晟原因被公安局沒收身份證，後身患癌症，需身份證買藥，公安局百般拖延，不堪痛苦，跳樓自殺。」身處美國的耿和昨透過電話對本報證實，近期才得悉親姊夫自殺消息，並對此深感後悔，沒有想到案件會累及親人。

耿和表示，到美國尋求政治庇護至今近12年，其間只跟父母分別聯絡過一次。由於其家人受牽連被當局針對，甚至迫害，家人過去一直迴避和她接觸，她亦沒有聯絡在中國的親人。直至今年農曆新年，她打電話回中國向家人拜年，家人才漏口風說出她的親姊夫早在2015年跳樓自殺身亡。

她指，高智晟的姊姊也在去年春天自殺身亡。她對此一直感悲憤，其中一個原因是丈夫與姊姊感情特別深厚。當年，高就是在其姊姊家中被帶走，這件事對高姊姊造成極大打擊。

公安扣身份證 無法購抗癌藥

耿和現得知自己的姊夫受牽連，跳樓自殺身亡，連串噩耗對她造成極大打擊。至於丈夫失蹤逾三年，她則有不好預感，但一直苦無渠道獲知更多消息。

「高智晟律師關注組」前天在Twitter發帖稱透露耿和姊夫自殺亡的消息，耿和其後轉發帖文，並留言回應指姊夫不僅被沒收身份證，還需定期到派出所簽字，「因我和孩子是通緝犯」。2009年攜一對子女偷渡出境經泰國到美國尋求政治庇護的她指，家人曾經責怪因為高遭沒收身份證，高「聽了氣憤要回北京抗議」，但由於國保（國內安全保衞警察）阻攔沒有去。

耿和今年元旦在Twitter表示，收到消息指高智晟在山東的姊姊「因擔心弟弟牽連被逼迫，每天倍受煎熬擔驚受怕，夜不能眠以致憂鬱成疾，絕望中於2020年5月跳河自殺」。她其後接受自由亞洲電台訪問時透露：「姊姊（丈夫姊姊）此前自殺兩次未遂，弟弟（高智晟）的遭遇使姊姊生前長期生活在白色恐怖中。」她最後一次與高智晟姊姊通話已是2012年春節，但對方暗示以後不要再打電話，「說你一打電話孩子就不讓回家」。

對於再有高智晟家人疑因不堪當局壓迫而自盡，高智晟律師關注組在Twitter譴責：「共產黨用無限連坐的方式，將兩個隔了幾千公里的普通人逼死，毫無人性。」並冠以「慘絕人寰」四字。網民紛紛留言，「令人髮指」、「沒有語言可以表達」、「他們被中共殘忍謀殺」。

疑高死獄中 妻求還骨灰

剛在上周二（20日）度過56歲生辰的高智晟，多年前曾代理多宗法輪功學員敏感案件。本月15日，耿和曾發推文表示，高智晟強制失蹤已逾1,100多日，有理由懷疑丈夫已死於中共的非法關押中，否則官方為何一直躲閃推諉，「不給家人明確在哪裏，不讓見，不讓回家……沒有電話」。她發出兩點聲明，指如高智晟真的已身亡，要求中共基於人道主義送還高智晟的骨灰。

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