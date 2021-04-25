內地一直打壓宗教自由，要民眾全心全意「信黨」，令不少教徒聚會時人心惶惶。今日（25日）在深圳再有家庭式教會被國保上門騷擾，10人被帶走，聲稱是要「口頭傳喚」，但國保未有出示任何證明。曾是這間教會聽道的教徒、身在美國的施明磊則向《蘋果》表示，教會之前從未被騷擾，質疑是因為自己早前和美國國務院官員會面，令教會被打擊，為的是向施明磊報復。

位於龍崗區「深圳三一福音豐收教會」今日上午如常舉行主日崇拜，突然大批政府人員闖入，包括宗教管理局人員、國保和龍崗區警察，他們未有出示任何文件，只是聲稱需要口頭傳喚，結果在場大約20人當中，有10人被帶去龍崗區阪田派出所問話，包括牧師曹源、毛志斌、教會代表楚懷慶，以及另外7名信徒。

現場零碎片段可見，牧師曹源在台上講解時，警察待在一邊觀看，未有行動；另一段片段則見毛志斌牧師情緒激動，跟政府人員理論。

內地非政府組織長沙富能創辦人程淵的妻子施明磊，亦是這間教會的信徒。施明磊表示，教會從未發生類似情況，質疑是因為她在20日會見美國國務院官員，並且談及長沙富能案，因而連累了教會，她對此感到憤怒。而在與美國官員見面後兩日，施明磊又收到親人訊息，表示擔心她和女兒的安全，叫她們不要亂說話和不要再見美國官員，施明磊認為這是中共一貫的威脅手法。

她表示，目前未能聯繫到被帶走人士，批評政府人員不按照法律執法，令現場長者和孩子受驚。

據施明磊介紹，三一福音豐收教會有約100位信徒，她於2018年加入，到今年1月赴美前都有參加教會活動。她又透露，教會牧師一直被深圳國安監視，國保會打電話向牧師查詢或直接約談，但只會談及教會運作，從未收過任何警告。

長沙富能是內地非牟利機構，2016年3月創立，主要推動反歧視、殘障人士權利和檢視計劃生育等工作。程淵及另外兩名成員吳葛健雄和劉永澤前年7月被湖南長沙國安人員帶走，之後被控「顛覆國家政權罪」。其家人一直不獲會見，甚至連家人委託的6名律師，包括為兒子吳葛健雄辯護的律師吳有水，都收到通知被當事人撤銷委託。

《蘋果》記者

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）