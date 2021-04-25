世界衞生大會（WHA）將在5月24日至6月1日登場，台灣是否能參與再度成為焦點。意大利銷量第三的報章《新聞報》（La Stampa）21日刊文指，台灣疫情感染人數「少到近乎是玩笑」，台灣抗疫成果不僅獲得全球的掌聲，國際也有強烈呼聲，盼將台灣納入世界衞生組織（WHO）。與此同時，歐盟昨亦表態支持台灣，呼籲對台參與國際採取切實可行方案，這適用於世衞，並強調台灣應被納入，疫情突顯台灣對世界可以有所貢獻。

《新聞報》的文章講述了台灣成功擊敗疫情的模式，指台灣從未實施封城，僅以「立即與大陸隔離」等預防措施，就成為全球抗疫最成功的國家。文章指，台灣與世界各國相比，對抗疫情的成果卓越，也因此獲得來自80國的1,700名政治人物支持，要求將她納入世衞機制中。

文章提到，台灣抗疫有成的秘訣，除了超前部署、掌握時效外，最重要的是人民對政府很信任，總統蔡英文面對疫情時第一時間就考慮到台灣距離大陸很近，因此迅速封鎖與大陸的邊界，遏止疫情傳播入境。第二步則是建立中央流行疫情指揮中心，協調各部會、各級衞生機構，同時加快生產個人防護裝備，幾個月後行有餘力，還捐贈歐盟等全球80個國家，合共5,400萬個口罩、3.5萬支額溫槍、60萬件防護衣及數十台呼吸器。台政府也善用先進科技，追蹤病毒接觸者。

文章又引述《美國醫學會雜誌》的研究報告指，去年1月10日至6月1日在台灣發生的肺炎病例指數（Rt）最初估計為2.5，與大陸大致相同，但台灣民眾與政府配合無間，使台灣模式成為全球成功抗擊疫情的典範。而歸功於「COVID-19疫苗取得及分配機制」（COVAX），台灣已開始讓民眾接種阿斯利康（AZ）疫苗，稍後則會取得莫德納（Moderna）疫苗。

文章最後指，目前台灣疫情似已獲得控制，但政府並未鬆懈，唯一對外開放的國家是邦交國帛琉，雙方在確保防疫安全情況下重啟觀光旅遊。

歐盟外交事務及保安政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）昨日回應中央社記者的電郵訪問時指出，在歐盟的「一個中國」政策和歐盟的政策目標下，歐盟對台灣參與國際框架促採切實可行的解決方案，這也適用於世衞。她明確指出，在台灣專業技術及能力可以帶來加值的領域，應將台灣納入，並強調疫情大流行突顯台灣可以貢獻應對經驗。

歐盟並表示，將繼續在健康和其他全球關注的問題與台灣發展合作。

雖然歐盟不是世衞組織會員，而是觀察員，但在對外政策上具有整合歐盟會員國立場的指標性。至於歐盟雖有「一中政策」，但與中國的「一中原則」不同，歐盟強調將與台灣在經貿關係、科學、教育與文化等各種領域發展更緊密的關係與合作。

中央社

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