內地屢現山寨大學，部份更自稱經由當局批准成立。一間名為中國國學院大學、自稱獲國家部委批准成立的「高端教育學府」，前日被北京市民政局認定為非法社會組織，涉偽造的中央部委「批示」，已派執法人員到校要求校方拆招牌。

北京市當局今年1月底收到舉報，指中國國學院大學涉嫌未經登記，擅自以「民辦非企業單位」名義進行活動後，將相關活動線索移交北京市民政局。北京市民政局於2月1日立案調查，並在多個部門配合下，派員到該校及其分支機構宣稱的辦公地點、活動地點實地調查，加上向相關人員問話，最終查出這間山寨大學「招搖撞騙」。

調查發現，中國國學院大學宣稱是獲文化部批准成立的「傳統文化高端教育學府」，以「弘揚國學、傳承文化」為宗旨，還聲稱已被納入「聯合國全球和諧聯盟」、「世界和諧基金會」，向世界各國「輸送和諧大使、文化幹部」。同時，大學宣稱有校區、校歌、畢業證書等，是目前國內外「唯一頒授國學學士、碩士、博士學位的國際連鎖型文化教育實體學院」。為增加宣傳效果，該校更偽造國家部委公文、登記證書，私刻印章，並自行發佈「紅頭文件」。

中國國學院大學在內地宣稱有90間分支機構，分佈在北京、天津、廣東及山東等地，業務範圍涵蓋儒學、孔學、周易學、國醫藥、少林武學等傳統國學，以及量子學等，聲稱可以通過「激發人體自癒系統及機體的自我修復功能，從而根治疾病、逆轉衰老」。調查又發現，這間大學舉辦活動時宣讀偽造的中央部委「批示」；同時，不少社會知名人士為其背書、站台。

當局認為，中國國學院大學未經登記，卻擅自以民辦非企業單位名義進行活動，已違反《民辦非企業單位登記管理暫行條例》規定，「事實清楚，證據確鑿」，前日派人上門取締，中國國學院大學的龔姓及張姓常務副校長，亦已被公安機關羈押。

新華社／《北京青年報》

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