北京清華大學今日（4月25日）建校110周年，中共總書記習近平在本月17日到清華考察時表示，建設世界一流大學就是要建設中國特色社會主義的一流大學，發展中國社會主義教育，就是要培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人後，清華大學即宣佈成立集成電路學院。清大在校慶110周年的今天，收到來自港龍航空創辦人、上月離世的曹光彪的禮物，因其臨終時指示將自己名下財產，全部捐贈清華助該校辦學。北京清華研究後決定將這筆錢成立「清華大學曹光彪先生紀念基金」，用於清華重大教育教學改革、科技創新以及延請世界知名學者到校任教等。保守估計，曹光彪個人身家最少有上百億元港元。

曹光彪與清華有着二十多年深厚交往，之前曾多次向北京清華大學捐款。內地鳳凰網引述北京清華大學消息，指1994年、時任清大常務副校長楊家慶曾到香港訪問，女兒、女婿都是清華畢業生的曹光彪得悉後，就邀請楊家慶見面。一次晚餐、兩個小時的暢聊後，曹光彪向清華捐贈1,000萬港元設立「曹光彪高科技發展基金」，這是清華大學當時獲得的最大單筆捐款。

清華大學在1997年準備建立遠程教育中心，購置設備就需要150萬美元（約1,170萬港元）。為此，楊家慶專程飛往香港向曹光彪求助。曹光彪知悉後再次捐款，3日後將150萬美元匯到清華的戶口。

清華大學在2001年舉行90周年校慶，當時清大最大活動場地只能容納一千多人，遠遠無法滿足需要，故準備新建一個體育館作為綜合性活動場所，但需要1億元人民幣（下同，約1.19億港元）。面對巨額資金需求，楊家慶再飛到香港與曹光彪商討，當時得到曹光彪捐款5,000萬元（約5,976萬港元）。同年，清華提出建設世界一流大學的發展目標，首要任務是要加快建設世界級師資隊伍。曹光彪得悉後，拿出300萬元（約358萬港元）設立「曹光彪講席教授基金」，支持清華引進海外領軍人才，大力幫助清大提昇科研水平，提高人才培養質量。

終年100歲的曹光彪，1964年創立永新企業，發展為世界最大的毛紡企業之一， 1987年在香港上市，永新1994年私有化，以當時的股價計算，市值超過20億港元。外界曾推算，曹光彪個人身家保守估計最少逾百億元以上。曹光彪雖有「毛紡大王」之稱譽，但從未登上過富豪榜，而三子二女中，次子曹其峰最有成就，是著名時尚大亨，最為人熟知為經營Tommy Hilfiger及Michael Kors等知名品牌，2015年以約194億港元財富登上福布斯香港富豪榜。

北京清華近日舉行不少校慶活動，清華舞蹈隊成員近日在校園內，穿着金色連身短裙表演，可是被網民批評：「簡直不敢相信！110周年隆重校慶？醜得不能再醜，就是鄉村大集市紅白喜事戲班子？」「以為是天上人間洗浴中心開業！」不過，亦有網民認為批評過於苛刻：「這都是校內學生社團參加校慶助興校慶的表演，都不是專業出身，何苦如此為難！為甚麼看不到她們的青春活力以及熱情氣息呢？」

鳳凰網／新浪微博

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