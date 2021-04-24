內地不少學校宿舍因為疫情，無人入住變成動植物園，早前曾出現廁所生出辣椒樹奇景，湖南有小學教師宿舍近日則有竹笋破土而出，20日間暴長約3米高。有網民笑指涉事老師其實在自學鋼管舞，又有人指竹笋是「司藤」（內地熱門電視劇）化身。不過，這根「網紅竹笋」因危及建築物安全，已被校方「判死刑」，擇期執行。

湖南益陽市桃江縣景緻小學辦公室主任莫小艷，今年3月底發現學校宿舍的水泥地開裂，當時不以為意，但數天後裂開處不斷隆起，最終一根竹笋破土而出。

對於室內突然生出竹笋，莫小艷覺得十分有趣，並未即時將竹笋挖掉，任讓它生長，自己更不時用手機拍下「室友」的成長過程。

她表示，竹笋生長速度很快，不足20天，已高約3米，變成一根粗壯的竹子般直抵天花板。

至於教師宿舍的水泥地何以有竹笋「橫空出世」，校長熊承燦表示，學校及宿舍建於上世紀80年代，現址以前是一片竹林。竹子生命力強，抗旱耐寒，與宿舍僅一牆之隔的外面有一小片竹林，每年三月都長出新的竹筍，「直接從教師宿舍破水泥而出還是頭一回。」但由於竹子不斷長高，已對建築安全構成威脅，而且室內也非理想生長環境，決定不久後將移除竹子，並重鋪宿舍地面。

不少網民對宿舍生出竹笋大感興趣，笑言「宿舍是豆腐渣工程」、「老師打算自學鋼管舞」、「老師不是吃貨，竹笋才能存活至今」，又有人指室內長竹應驗古詩「不可居無竹」。

中新網

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