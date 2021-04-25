台灣中南部地區旱情嚴峻，儘管昨天（24日）部份山區下雨，但因多落在集水區之外，水庫「進賬」有限。台水利署表示，今起受華南雲雨區東移影響，北中南都有下雨機會，署方今早在14個水庫或工作站發動人工增雨，期待多留些雨量挹注水庫集水區。副總統賴清德今天亦出席松山慈惠堂一場法會，祈求普降甘霖、化解旱象，被視為綠營2024年總統熱門人選的桃園市長鄭文燦，也罕見地同場出席。

水利署資料，目前全台20個主要水庫中，有10個蓄水量低於20%。北部新山水庫、翡翠水庫雖然蓄水量達7、8成，但石門水庫已經跌破20%；其餘地區水庫包括永和山、寶山第二、明德、鯉魚潭、德基、石岡壩、霧社、曾文等蓄水量全都低於10%，台中德基水庫更只剩下3.4%。

儘管昨日台南山區有雨，水利署資料顯示對水庫幾無進賬。水利署指，依今日清晨天氣預報顯示，台灣受華南雲雨區東移影響，北部地區有短暫降雨，中南部地區亦有局部地區短暫下雨，研判有機會進行人工增雨，遂即通知石門、寶山第二、永和山、明德、鯉魚潭、天輪壩、谷關壩、仁義潭、曾文、烏山頭、南化、甲仙堰、阿公店及旗山工作站等地面人工增雨作業小組，自早上7時30分起依照雲系發展程度，陸續燃放增雨焰劑，期待多留些雨量挹注水庫集水區。

水利署稱，西半部地區水庫旱情嚴峻，在期待鋒面或華南雲帶等系統性降雨影響的同時，署方也會密切關注局部地區降雨的可能性，除與氣象局保持密切聯繫外，人工增雨作業小組也會視雲系移動與發展實況，即時啟動增雨作業，以緩解水庫乾旱之急。

副總統賴清德今天上午出席松山慈惠堂「2021台北母娘文化季慈惠龍神甘霖護國祈安法會」活動，並參加米龍開光儀式。他在法會上致辭時表示，今天除了祈求國家平安，也要祈雨、祈福，現在台灣面臨百年大旱，石門水庫的水位已經降到3成，希望經過這次祈雨，讓台灣解渴，此語引發在場民眾熱烈鼓掌稱好。賴清德續說，他代表總統蔡英文感謝廟方，希望祈求台灣國泰民安、風調雨順、平安順利。

賴提到，他在台南市長任內，曾發生台南大地震（2016年2月6日），造成重大傷亡，當時松山慈惠堂堂主郭葉子不僅前去台南關心台南市民，也率先捐贈大筆善款幫助台南，其後台灣社會各界紛紛響應，讓台南受災民眾可以安然度過難關。

不過，賴清德被綠營視為2024年熱門總統接班人選，其此行與桃園市長鄭文燦罕見同框，亦引發台媒關注。鄭文燦會後受訪，被問及他不斷跨縣市跑台北行程，是否有意角逐2022年台北市長之位時，鄭笑着回答：「你們想太多了。」媒體再問與賴清德同台是否有較勁意味，鄭說：「沒有，我們很好。」結果被媒體追問是否是很好的對手？不過，鄭並未作出回應。

中央社／台灣《蘋果新聞網》

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