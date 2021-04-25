台灣台中一名7歲黃姓男童學習柔道，卻於90分鐘內遭教練及學長重摔27次，致腦部重創昏迷瀕腦死。何姓教練一度被捕，之後被釋放，但檢方昨認為何男涉嫌傷害致重傷罪，且有串證之虞，向法院申請羈押禁見獲准。對此，黃父今早表示，他昨接獲消息後，就立刻在兒子耳邊說：「男子漢的約定，我有幫你伸冤了。」至於案發時一直在旁錄影的男童舅舅未有當場制止，檢方正釐清是否涉過失刑責。

男童家屬23日召開記者會指，就讀台中市豐原區南陽國小一年級的男童，於21日在校外道館上柔道課時，遭教練及學長連摔27次，90分鐘過程中曾跪地求饒及哭喊：「我的腳、我的腳！」但何姓教練認定「是裝的」，硬把男童拖起來繼續摔，最後軟癱「像拉死狗的方式把人拉走」送院，因腦出血迄今命危，醫療團隊斷定縱使生命恢復穩定，仍很大機會變成植物人。

男童事後被送院搶救，手術後仍昏迷，生命迹象不穩定，目前昏迷指數3，同班同學錄音為他加油打氣。黃父說，只要他進到深切治療部（ICU）探望兒子，都會播放打氣錄音，希望兒子早日好轉。

台灣《蘋果新聞網》隨後追查，發現事發當日是男童第八天上堂，與教練及學長對練時，接連被以過肩摔方式重摔落地27次，導致顱內出血倒地。教練見狀卻要求在旁拍攝的舅舅送男童入院，舅舅因騎電單車無法搭載男童，立即聯絡男童母親，她才要求他趕快電召救護車。而教練為了卸責，竟對外宣稱男童訓練過程中自己「用頭撞牆、撞鏡子」。

何男前天（23日）被依過失傷害罪嫌移送法辦，台中地檢署當日進行複訊，何男堅稱是正常訓練，檢方偵訊後諭知請回，男童父親得知後表達不滿，痛斥「台灣司法真的是死光了」，並呼籲司法還他的小孩公道。檢方昨天再傳喚何男複訊，認為案件尚有相關證人未到案，有疑點待釐清，向法院聲請羈押何男，獲法院裁准。

黃父表示，感謝媒體幫忙，指兒子乖巧，常說自己是男子漢，父子間有「男子漢的約定」，他也告訴兒子：「男子漢的約定，我有幫你伸冤了。」

台中地檢署昨天傳喚案件相關證人時，查出案發時男童舅舅一直在旁拍攝影片，卻未有阻止，檢方正釐清是否有過失刑責。男童親友私下透露，舅舅當下並不知道外甥受傷，才未有趨前制止，至今仍深感自責。

檢警還查到，何男是台中市柔道委員會的委員，並在柔道館教學近6年，法界人士認為，柔道委員會負責租用場地，並應負指揮監督責任，發生意外恐要面臨連帶賠償責任。

此外，有曾接受何姓教練指導的學生家長也在Facebook發文指，自己女兒也被摔到腳骨折，「那個何教練真的很可惡，我親身經歷過，我懂那個痛。」家長續指：「當時我的女兒一直反映說腳痛，教練還很兇說你不要再裝了！好可怕！」自從女兒受傷後，就再也不送她去上課了。爆料家長還說，新進學員只能被摔，「教練當時是這樣說」。

一名38歲胡姓男子因不滿教練行徑，造成男童受重傷，昨晚到涉事柔道館灑陰司紙、掟雞蛋，並在大門寫上「教練出來面對」等字，當場被警方帶走，訊後依《社會秩序維護法》函送。

台中市長盧秀燕昨天到院探望男童，今天在台中捷運通車典禮結束後表示，男童還在昏迷中，醫院副院長說小朋友非常努力為生命奮鬥，所以她拜託主診醫生全力搶救，希望大家「一起集氣，幫小朋友加油」。

台灣《蘋果新聞網》

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