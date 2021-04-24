非營利組織美國筆會（PEN America）上周五（23日）發佈的「2020年度全球寫作自由報告」指，中國是全球扣押最多作家的國家，多達81人，其中三人來自香港，分別是壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志秘書長黃之鋒及香港中文大學社會學系前副教授陳健民。

港三人被囚 未計初選搜捕

報告指全球有至少273名作家、學者及知識分子被以言入罪，情況比2019年多出35人。今年關押最多作家的國家是中國（81人）、沙特阿拉伯（32人）及土耳其（25人）三國，總數佔全球關押人數一半。香港今年有三人上榜，分別是正服刑的黎智英、黃之鋒及就佔中案上訴申請的陳健民，比2019年的六人較少。不過美國筆會強調，數字不能反映港版國安法，對香港造成多方面的破壞及寒蟬效應。2021年1月港府拘捕超過50名民主派人士，則不在去年度的紀錄。

研究又指，2020年全球的言論自由度繼續下降，很多國家政府以全球疫情為由，對言論自由進行前所未有的限制。部份威權國家和比較脆弱的民主國家政府藉法律限制訊息，甚至拘捕吹哨人，特別在中國，如公民記者張展、陳秋實及方斌等。研究亦提到中國打擊新疆和西藏的作家或知識分子，總數多達39人。維吾爾著名作家馬木提的兒子辛塔什稱：「現在維吾爾社區沒有自己的學者，沒有自己的書，沒有任何讓學習維吾爾文化和語言的環境。」

美國筆會