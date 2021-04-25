兩岸關係跌至冰點，但原來即使在冷戰時期，兩岸仍不斷透過密使溝通。作為這段時間最重要史料的蔣介石與蔣經國父子日記，卻因為後人對於版權問題看法不一，以致遲遲未能出版，存放在美國史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）。台灣學者林孝庭閲覽相關檔案文牘後發現，北京當年曾透過中間人向台北提議，以1949年被中共俘虜的前國民黨將領黃維、杜聿明與康澤等十人，交換遭蔣介石軟禁的張學良，以及中共以兩億美元購買在台的故宮文物。

台媒《風傳媒》今日刊登林孝庭著作《蔣經國的台灣時代：中華民國與冷戰下的台灣》其中一篇文章，指1966年文革開始前，兩岸官方有不少密使接觸，「蔣經國在日記裏多次提及曹聚仁來函，而陳誠、黃少谷等黨政要員也都收到來自對岸周恩來、張治中、傅作義等人的私函，內容涵蓋國共第三次合作、外島停戰、北京援台、雙方換俘以及台灣派團前往大陸交流等」，這些議題涉及兩岸諸多複雜的層面，也表示冷戰時期台海局勢，乃至於美蘇博弈大環境的影響。

林孝庭從蔣經國日記中發現，在這段兩岸密使接觸期間，一個特別的提案是包括1958年11月曹聚仁代表北京向台北提議，「以1949年被中共俘虜的前國民黨將領黃維、杜聿明與康澤等十人，交換遭蔣介石軟禁的張學良，以及中共以兩億美元購買在台故宮文物」。

有東北軍「少帥」之稱的張學良，一直是近年中國歷史極具爭議的人物。1936年12月，張學良與另一將領楊虎城發動「西安事變」，向蔣中正「兵諫」，要求放棄剿共，聯手抗日。蔣中正答應後獲得釋放，但堅持帶張學良回到南京，之後一直將對方軟禁。到國共內戰爆發，張被安排到台，繼續軟禁。直到李登輝上台後，已90歲的張學良才重獲自由，並定居美國夏威夷，並以100歲高歲離世。

此外，蔣經國日記還顯示出在冷戰環境下，美國與中國大陸逐步增加接觸後，特別是1971年中華人民共和國加入聯合國前後，兩岸的關係也發生重要變化，舉凡1971年美國再提「台灣地位未定論」、中共入聯後釋放所俘虜的國軍將領、甚至是台灣的敵後人員，都對蔣經國造成不少壓力。而1976年「四人幫」在兩岸議題上對於「武統台灣」的強硬立場、乃至於炮擊金門無人島，更是「八二三炮戰」以來的第一次，蔣經國因而研判中共可能借由炮擊金門或者佔領東沙島來困惑美國、蘇聯兩大強權，打擊台灣民心，同時轉移內部的注意力。直到華國鋒、葉劍英發動政變、使「四人幫」倒台，整個局勢才又反轉。

《風傳媒》/ 多維新聞網

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）