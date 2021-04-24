中國海軍三艘主戰艦艇，包括094A型核子彈道導彈潛艦「長征18號艇」、排水量逾萬噸的055型導彈驅逐艦「大連艦」，以及解放軍首艘兩棲攻擊艦「海南艦」，前日趁解放軍海軍建軍72周年紀念日，在海南三亞一處軍港交接入列。中央軍委主席習近平特別出席交接入列儀式，登上艦艇視察。其中海南艦入列，被指能讓解放軍真正具備登陸和島礁作戰能力，受到外界關注。

習出席儀式 登艦視察

交接入列儀式前日下午3時30分許開始，由中央軍委副主席張又俠主持，另一軍委副主席許其亮則宣佈艦艇入列和艦艇名、舷號。而習近平將八一軍旗、命名證書分別授予長征18號艇、大連艦、海南艦的艦長（艇長）與政治委員。交接入列儀式結束後，習登上新入列艦艇，檢閱艦艇儀仗隊，察看有關武器裝備，與官兵交流，並在航泊日誌上簽名。

這次入列的三艘主戰艦艇分別命名為長征18號艇、舷號421，大連艦、舷號105以及海南艦、舷號31。其中海南艦是解放軍首艘075型兩棲攻擊艦，排水量達4萬噸，具強大機動作戰能力，特別是登陸和島礁作戰中的「利器」。

至於大連艦則為解放軍新式055型導彈驅逐艦，排水量達萬噸，被大陸軍事迷稱為「大驅」，同型的「大驅」已有舷號101的南昌艦、102的拉蕯艦服役。

新華社/央視