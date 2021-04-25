兩岸疫情最新數字：大陸昨日（24日）新增13宗確診個案，均為境外輸入病例，分別為上海9宗、福建3宗、天津1宗。另外亦有14位新增無症狀感染者，都是屬於境外輸入。大陸累計確診90,588宗，死亡病例共4,636宗。台灣新增1宗境外輸入個案，華航機師群組亦再增2人染疫，累計確診1,100宗，死亡個案12宗。

在台灣，華航機師染疫群擴大，今日再有1名30多歲台籍貨機機師、1名50多歲台籍貨機機師確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前已掌握28名接觸者，正緊急展開核酸檢測、血清抗體檢驗。陳時中強調，因應機師感染群組，指揮中心自4月24日起啟動該航空公司飛航組員全面核酸及血清採檢專案，預計採檢1,272人，截至昨天核酸檢驗已採檢261人，其中1人陽性（即上述確診貨機機師），260人陰性；血清檢驗已採200人，其中199人陰性，1名檢驗中，將盡快完成相關作業。

據報道，華航2名台籍貨機機師20日經檢疫期滿採檢，確診肺炎且源頭不明。隨後又有1名華航印尼籍貨機機師於同日在澳洲確診，指揮中心緊急採檢在台接觸者，共驗出3人染疫，包括該機師兒子及1名外籍貨機機師、1名台籍貨機機師。陳時中指，今天新增的2名確診機師感染源頭不明，也看不到與在澳洲確診的印尼籍機師有關聯。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則表示，已知4名機師感染英國變異株，不排除4人屬同一宗事件，但關聯性仍有待調查。

另外，一名20多歲的科威特籍男子18日入境台灣準備參加三項鐵人賽，按規定需要在台北先隔離14日，但他昨日從隔離的地點逃走，並去到墾丁報到。

男子聲稱曾接種疫苗，但無法提供接種或檢疫相關證明而被主辦單位發現，而同時中央流行疫情指揮中心得悉有男子在隔離期間逃逸，要求全台找人，比賽主辦單位亦獲悉，於是將科威特男子隔離於獨立房間，後防疫人員到場，以防疫的士送往高雄檢疫。

屏東縣衞生局表示，該名科威特籍男子仍是未確診案例。但由於他在隔離期間到處亂跑，依傳染病防治法、嚴重特殊傳染病肺炎防治及紓困振興特別條例等規定，可罰100萬元（約27.7萬港元）以下，實際的懲罰金額則由台北市政府。

在疫苗研究方面，台灣透過世衞主導的COVAX分配機制，先後取得阿斯利康（AZ）、莫德納（Moderna）疫苗後，衞福部疾管署近期公告將會採購-70℃冷鏈技術疫苗50萬劑，由於僅有BioNTech疫苗需要在這條件下儲存，因此估算，台灣應可從COVAX取得50萬劑BioNTech疫苗，不過，指揮中心強調數量目前暫時仍未確定。

至於台灣本土研製的疫苗，目前聯亞、高端疫苗正在試行臨床實驗，研究結果發現，聯亞疫苗可望壓制南非變種病毒，而高端疫苗則可能要打第三劑，才有望加強疫苗對抗南非變異株的效力，目前預計5月召回第一期臨床試驗者補打，預計1個月內完成。

黑龍江省綏化市望奎縣昨日為確診後康復的病人檢測，發現其中1人復陽。該病人於今年1月13日確診，3月1日轉為居家隔離觀察，3月17日經專家研判後解除居家隔離觀察，其後兩次核酸檢測均為陰性。

該復陽病人目前在望奎縣人民醫院隔離觀察，無任何臨床症狀，31名密切接觸者和次密切接觸者，全部被送往集中隔離，而且核酸採樣，檢測結果均為陰性。

台灣《蘋果新聞網》／中新社

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