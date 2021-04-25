內地科企龍頭之一的騰訊，因擁有強勁法律團隊被外界笑指是「南山必勝客」。最近，騰訊被發現遭法院強制列為「被執行人」，涉及金額卻只25元人民幣（下同，約29.8港元）的案件受理費。有網民笑言，騰訊花了25元買個網絡熱搜真值得。

內媒報道，騰訊上周五（23日）遭深圳南山法院列為被執行人，被強制執行的金額為25元。

據中國裁判文書網3月26日發佈的判決書顯示，事件涉及騰訊與吳某一宗網絡服務合同糾紛。

案情指，被指發佈賭博訊息於2018年遭封號的吳某起訴騰訊，案件一審判騰訊要解封吳某賬號，並負責案件受理費25元。至於吳某索賠的損失費用和精神損失費，法院則指於法無據，予以駁回。二審法院維持一審法院判決。

換言之，這次騰訊被列為被執行人，其實是因為25元的案件受理費。

網民反應：

Ashestoashes：這麼嚴厲的處罰，騰訊沒個半年都緩不過來呢。

可愛多哎-：傷害不大，侮辱性極強。

白居不易的李不白：我打兒子，都是板子高高舉起，輕輕落下。

老雷看房：南山必勝客，賠了這麼大一筆錢……

你心歸我：嚇死了，居然執行了25元。會不會影響馬老闆的福布斯排名。

紅星新聞／鳳凰網財經

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