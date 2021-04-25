台灣七股潟湖外海今（25日）早11時許出現最少十多米高的「水龍捲」，維持了約1分鐘，被數公里外乘坐膠筏船遊覽的遊客目擊，遊客見此奇景時嘖嘖稱奇，並用手機拍下這次與水龍捲的偶遇。

中央氣象中心預報中心指出，近日華南雲雨區東移，造成台南、高雄海域上空強烈對流，可能因此引發水龍捲。

當地膠筏觀光業者林明德的女兒林雅慧表示，今早11時，父親載送遊客從龍山漁港出發，前往七股網仔寮汕，行經七股潟湖西側外海，發現遠方數公里外有「水龍捲」，林及遊客用手機錄下約1分鐘奇景，看到這幕時直說「賺到了」。

「華南雲雨區東移台灣，台灣海峽上空出現不穩定氣候因素，強烈對流的氣流切變所致。」中央氣象中心預報中心指出，龍捲風是小範圍氣旋風暴，形似漏斗或象鼻的空氣柱自積雨雲底部往下伸展，當此空氣柱向下接觸到陸地時稱為陸龍捲，接觸到海面時便稱為水龍捲。

水龍捲伸到海面時，能吸起高大水柱，是一種破壞力極強小尺度天氣系統，需具備3個條件才能產生水龍捲，一是空氣高溫、高濕，二是要有旺盛積雨雲，三是上升氣流和下沉氣流間較大切變氣流。

台灣《蘋果新聞網》

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