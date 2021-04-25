（新增內容）移居台中的港人佳音！台中捷運綠線於去年11月首次試營運，6天後卻因列車聯結器故障停駛，經修復、重新試營運後，今天中午12時正式通車。台中市政府於上午10時舉辦通車典禮，總統蔡英文出席，宣告「台中邁向捷運新時代」。正式通車後中捷亦開始收票，起步價20元新台幣（下同，約5.5港元）。

台中市政府上午10時在中捷市政府站舉行通車典禮，總統蔡英文、前總統馬英九、地主台中市長盧秀燕、台北市長柯文哲，以及歷任台北台中市長郝龍斌、胡志強也都出席活動，然而剛卸任交通部長的台中市前市長林佳龍今日卻缺席。盧秀燕會後接受訪問時指，每一位對中捷有功的長官都有親自邀請，不過林因為「另有行程」不克前來。

蔡英文致辭時表示，中捷的興建通車再一次證明，中央與地方可以合作，中捷不只地方政府努力興建，也同樣有來自立法院的支持與前瞻基礎建設的經費。蔡強調，台灣是一個共同體，中央地方可以合作，發展更有希望，期待未來仍有信心齊心合作。

「我們終於有捷運了！」盧秀燕在典禮上致辭表示，從簽約到完工花了13年，終於等到這一天。她還説，因為真的蓋得太久了，蓋得市民差點沒信心。台中市長盧秀燕亦將在通車後，脫下穿了160天的中捷基層員工制服，換上便服，完成正式營運前穿中捷制服行銷的承諾。盧強調，這不是結束，而且二個新使命的開始。她提到過去一個月試營運期間，搭乘的人次已經超過200萬人次，顯見民眾對台中捷運緑缐的熱烈支持。

台中捷運是由台北市政府捷運工程局負責興建，柯文哲致辭時則提及，由於台北是全台最早興建捷運的城市，因此在2008年接受交通部委託負責代辦興建中捷。原先去年底便要通車，卻發生軸心斷裂等問題，為此還召集專案小組鑄造。此外，柯也提到，因為有捷運的興建，悠遊卡等無現金交易工具得以生存，北捷也將集合退休員工，以過去30年累積的實務經驗，編撰成《捷運叢書》，期待能為日後捷運營運上提供幫助。

中捷還安排與會貴賓試乘「首發車」。因場地空間及落實防疫措施，典禮會場不對外開放，民眾可透過網上直播觀禮。此外，今晚7時會在文心森林公園圓滿劇場舉辦「台中脈動」演唱會，開放免費自由入場。

台中捷運在正式營運後將開始收費，收費以電子票券、現場購買票券為主，起程票價5公里內20元，之後每增加2公里加5元（約1.3港元），票價最高50元（約13港元）。另有方便台中旅客發售的「一日票」120元（約33港元）、「24小時票」150元（約41港元）、「48小時票」250元（約69港元）。

台中捷運從北屯總站出發，沿途經過舊社、松竹、四維國小、文心崇德、文心中清、文華高中、文心櫻花、市政府、水安宮、文心森林公園、南屯、豐樂公園、大慶、九張犁、九德、烏日、高鐵台中等共設18站。

台中捷運綠線是在去年11月16日通車，原定試營運一個月後，12月19日正式收費營運，未料才上路6天，其中一組車廂連結器軸心斷裂，市政府認定屬重大故障事件，顧及捷運行駛安全，11月21日晚間緊急宣佈全線18組車廂試營運暫停。歷經全面更換新軸心、換軸行駛測試，3月25日恢復試營運30天，其間歷經兩天3次黎克特制2至4級地震考驗，4月25日終於正式通車營運。

台灣《蘋果新聞網》

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