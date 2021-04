有「繙譯女神」之稱的內地繙譯官張璐,近日升任外交部繙譯司副司長。她2010年起一直出任全國兩會閉幕後的總理記者會繙譯,當年因傳神譯出時任總理溫家寶引用的古語技驚四座,備受網民追捧。她曾接受官媒訪問時稱,為領導人當繙譯首先要有較高的政治敏感,保持對原文的忠實,做到如實繙譯。

外交部網站「繙譯司」欄目近日更新,顯示原擔任繙譯司西葡語處處長的張璐,已履新繙譯司副司長。繙譯司主要負責國家重要外事活動、外交文件和文書的英、法、西、葡文繙譯工作,以及統籌、協調各語種繙譯人員的專業培訓和業務指導工作。現任司長為曾陪同前國家主席江澤民1997年訪美,擔任隨團主要繙譯的許暉,張為兩名副司長之一。

每天聽BBC和CNN做筆記

44歲的張璐生於山東濟南,1996年入讀外交學院國際法專業,畢業後進入外交部繙譯室(現繙譯司)工作,後到倫敦西敏寺大學外交學專業進修獲碩士學位。2010年3月,張首次亮相總理記者會,總理溫家寶引用屈原《離騷》詩句「亦余心之所善兮,雖九死其猶未悔」明志,她譯成「For the ideal that I hold dear to my heart,I’ d not regret a thousand times to die.」(我遵從我內心的想法,即使要死千萬次我也不會後悔。)翌年3月,張又把溫總在記者會上引用《左傳.紀事本末》的「政如農工」一句譯成「I do my job as diligently as the farmer attends to his field.」張曾稱她常常加班到凌晨兩點,每天要聽BBC、CNN做筆記,還要看《參考消息》和《環球時報》等。

《北京日報》