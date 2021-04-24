有「繙譯女神」之稱的內地繙譯官張璐，近日升任外交部繙譯司副司長。她2010年起一直出任全國兩會閉幕後的總理記者會繙譯，當年因傳神譯出時任總理溫家寶引用的古語技驚四座，備受網民追捧。她曾接受官媒訪問時稱，為領導人當繙譯首先要有較高的政治敏感，保持對原文的忠實，做到如實繙譯。

外交部網站「繙譯司」欄目近日更新，顯示原擔任繙譯司西葡語處處長的張璐，已履新繙譯司副司長。繙譯司主要負責國家重要外事活動、外交文件和文書的英、法、西、葡文繙譯工作，以及統籌、協調各語種繙譯人員的專業培訓和業務指導工作。現任司長為曾陪同前國家主席江澤民1997年訪美，擔任隨團主要繙譯的許暉，張為兩名副司長之一。

每天聽BBC和CNN做筆記

44歲的張璐生於山東濟南，1996年入讀外交學院國際法專業，畢業後進入外交部繙譯室（現繙譯司）工作，後到倫敦西敏寺大學外交學專業進修獲碩士學位。2010年3月，張首次亮相總理記者會，總理溫家寶引用屈原《離騷》詩句「亦余心之所善兮，雖九死其猶未悔」明志，她譯成「For the ideal that I hold dear to my heart，I’ d not regret a thousand times to die.」（我遵從我內心的想法，即使要死千萬次我也不會後悔。）翌年3月，張又把溫總在記者會上引用《左傳．紀事本末》的「政如農工」一句譯成「I do my job as diligently as the farmer attends to his field.」張曾稱她常常加班到凌晨兩點，每天要聽BBC、CNN做筆記，還要看《參考消息》和《環球時報》等。

《北京日報》